'Это единственная надежда': Дуда и Шольц призвали Запад увеличить помощь Украине

Без американской помощи Украина не сможет победить Россию в войне, а в таком случае РФ нападет на другую страну.

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Президент Польши и канцлер Германии настаивают на увеличении помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Помощь Украине от США является единственной надеждой на победу в войне с Россией. Если РФ победит, то атакует другую страну. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Украина действительно нуждается в этой поддержке, ведь они (США - ред.) оказывают наибольшую помощь Киеву. Эта помощь - это также единственная надежда для Украины победить в войне. Потому что без этой помощи, я боюсь, Россию не одолеть", - сказал польский президент.

По словам Дуды, без поддержки США Украине будет чрезвычайно трудно противостоять России. Он также отметил, что Россия атакует другую страну в случае победы в Украине. В то же время это будет означать расширение войны в Европе.

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"Поэтому только США могут помочь избежать вспышки большей войны в Европе, оказывая поддержку Украине", - отметил Дуда.

Также канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что выделенная Европейским союзом финансовая помощь для Украины в этом году является недостаточной. Он считает, что эти суммы являются "недостаточно большими" и призвал стран-партнеров Украины увеличить оборонную поддержку.

"В связи с этим я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", - сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что "самоуверенно считать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку". Он указал на необходимость совместных усилий и сотрудничества между государствами для эффективной поддержки Украины.

Помощь Украине

Напомним, Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для Вооруженных сил Украины. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела шесть таких установок за собственные средства.

Также Офис Жозепа Борреля предложил реформировать Европейский фонд мира и превратить его в специальный военный фонд для помощи Украине. Инициатива предусматривает имеющиеся активы фонда и годовое пополнение на 5 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Средства будут использовать для совместных закупок оружия и обучения украинских военнослужащих.

Кроме этого, Германия выделила большой пакет военной помощи Украине. В него вошли 20 боевых машин Marder, 15 самоходных зенитных установок Gepard, боеприпасы для танков Leopard 1A5, 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun и другое оборудование.

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