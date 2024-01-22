Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

В СМИ рассказали детали по созданию нового фонда Европейского Союза для военной помощи Украине на 20 миллиардов евро.

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ЕС разрабатывает новый план на 20 млрд евро для помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Офис Жозепа Борреля выдвинул предложение реформировать Европейский фонд мира, из которого странам-членам ЕС возмещали стоимость переданного Украине оружия, и создать на его базе специальный военный фонд для помощи Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на неофициальный документ внешнеполитической службы ЕС, который, по его содержанию, "основывается на широком обмене информацией со странами-членами ЕС".

Эта инициатива предусматривает поглощение нынешних активов Европейского фонда мира (около 6,5 миллиардов евро) и пополнение фонда на 5 миллиардов евро ежегодно в течение следующих четырех лет. Согласно этой идее, указанные средства будут использованы для совместных закупок оружия для Украины и обучения украинских военнослужащих, что сделает военную помощь более структурированной и предсказуемой.

"Это будет иметь большую ценность с точки зрения предоставления большей и лучшей оперативной поддержки Украине, чем это могло бы быть в случае, если бы государства-члены действовали индивидуально", - говорится в бумагах.

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По материалам издания, эту идею планируют обсудить лидеры стран-членов ЕС, и ожидается, что они попытаются достичь согласия на внеочередном саммите стран-членов, запланированном на 1 февраля.

"Нужна скорейшая политическая договоренность относительно предложенной цели увеличения общего финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины... Дальнейшие сравнительные ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политических указаний Совета", - сказано в документе внешнеполитической службы ЕС.

Также, в указанных документах идет речь о том, что компенсации для стран-членов ЕС за поставки оружия из их собственных запасов или односторонних закупок, как это делалось с Европейским фондом мира, будут постепенно прекращаться, с учетом сроков поставок через совместные закупки и неотложных краткосрочных потребностей Украины. В документе отмечается, что продолжительность переходного периода будет обсуждена отдельно.

Также, среди ключевых потребностей ВСУ выделяют обеспечение боеприпасами как для артиллерии, так и для систем ПВО. Также отмечается необходимость восстановления запасов снарядов, производства беспилотников и замены артиллерийских стволов. Отдельно отмечается потребность в ремонте и техническом обслуживании имеющегося оборудования.

По данным издания, планируется предусмотреть "бонус" за заказ, что будет способствовать развитию сотрудничества между европейскими производителями и украинскими.

Кроме того, еще одним направлением использования средств из военного спецфонда, если он будет создан, является учебный.

"В декабре 2023 года президент Зеленский объявил о срочном требовании мобилизовать еще 500 тысяч призывников. Это существенно повлияет на требования военно-тренировочной миссии ЕС по обеспечению базовой подготовки новобранцев вместе с соответствующим обеспечением базовым оборудованием", - говорится в документах.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2023 году Европейский союз предложил выделить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако Венгрия воспользовалась своим правом вето и выступила против этого решения.

Позже стало известно, что Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро при условии, что Евросоюз выплатит Будапешту все ранее замороженные средства.

Кроме того, Орбан предлагает ежегодно пересматривать финансирование от ЕС. Если условия примут, Венгрия сможет блокировать помощь для Украины в зависимости от своих интересов.

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