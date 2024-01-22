УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

Юрий Берендий
22 января 2024, 16:09
В СМИ рассказали детали по созданию нового фонда Европейского Союза для военной помощи Украине на 20 миллиардов евро.
Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства
ЕС разрабатывает новый план на 20 млрд евро для помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Офис Жозепа Борреля выдвинул предложение реформировать Европейский фонд мира, из которого странам-членам ЕС возмещали стоимость переданного Украине оружия, и создать на его базе специальный военный фонд для помощи Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на неофициальный документ внешнеполитической службы ЕС, который, по его содержанию, "основывается на широком обмене информацией со странами-членами ЕС".

Эта инициатива предусматривает поглощение нынешних активов Европейского фонда мира (около 6,5 миллиардов евро) и пополнение фонда на 5 миллиардов евро ежегодно в течение следующих четырех лет. Согласно этой идее, указанные средства будут использованы для совместных закупок оружия для Украины и обучения украинских военнослужащих, что сделает военную помощь более структурированной и предсказуемой.

"Это будет иметь большую ценность с точки зрения предоставления большей и лучшей оперативной поддержки Украине, чем это могло бы быть в случае, если бы государства-члены действовали индивидуально", - говорится в бумагах.

видео дня

По материалам издания, эту идею планируют обсудить лидеры стран-членов ЕС, и ожидается, что они попытаются достичь согласия на внеочередном саммите стран-членов, запланированном на 1 февраля.

"Нужна скорейшая политическая договоренность относительно предложенной цели увеличения общего финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины... Дальнейшие сравнительные ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политических указаний Совета", - сказано в документе внешнеполитической службы ЕС.

Также, в указанных документах идет речь о том, что компенсации для стран-членов ЕС за поставки оружия из их собственных запасов или односторонних закупок, как это делалось с Европейским фондом мира, будут постепенно прекращаться, с учетом сроков поставок через совместные закупки и неотложных краткосрочных потребностей Украины. В документе отмечается, что продолжительность переходного периода будет обсуждена отдельно.

Также, среди ключевых потребностей ВСУ выделяют обеспечение боеприпасами как для артиллерии, так и для систем ПВО. Также отмечается необходимость восстановления запасов снарядов, производства беспилотников и замены артиллерийских стволов. Отдельно отмечается потребность в ремонте и техническом обслуживании имеющегося оборудования.

По данным издания, планируется предусмотреть "бонус" за заказ, что будет способствовать развитию сотрудничества между европейскими производителями и украинскими.

Кроме того, еще одним направлением использования средств из военного спецфонда, если он будет создан, является учебный.

"В декабре 2023 года президент Зеленский объявил о срочном требовании мобилизовать еще 500 тысяч призывников. Это существенно повлияет на требования военно-тренировочной миссии ЕС по обеспечению базовой подготовки новобранцев вместе с соответствующим обеспечением базовым оборудованием", - говорится в документах.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2023 году Европейский союз предложил выделить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако Венгрия воспользовалась своим правом вето и выступила против этого решения.

Позже стало известно, что Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро при условии, что Евросоюз выплатит Будапешту все ранее замороженные средства.

Кроме того, Орбан предлагает ежегодно пересматривать финансирование от ЕС. Если условия примут, Венгрия сможет блокировать помощь для Украины в зависимости от своих интересов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военная помощь
Реклама

Главное за день

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:09 Мир
Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

14:51 Украина
Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

16:34

"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

16:09

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:04

Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

15:44

Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - ГорбачРоссия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач
15:42

Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили

15:36

Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

15:17

Веселая головоломка для людей с высоким IQ: только единицы найдут зонтик

15:12

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" КривцоваВидео

Реклама
14:59

"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

14:54

Какая температура должна быть в холодильнике: простейший совет сбережет продукты

14:51

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

14:47

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:42

Евровидение-2024: стали известны имена жюри Национального отбора на конкурс

14:09

Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

13:53

Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

13:48

Враг изменил направление основного удара: в ВСУ прокомментировали наступление РФ

13:45

Гороскоп на завтра 23 января: Овен - важное знакомство, Водолею - возврат денег

13:38

49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился

13:34

Среди уничтоженных офицеров – полковник РФ: новые детали удара по А-50 и Ил-22

Реклама
13:19

Певица Тринчер и блогер Волошин официально развелись

12:54

Ситуация нелегкая: Гуменюк рассказала о ходе боевых действий на левом берегу Днепра

12:51

Результат ошарашил: химик Репич рассказал, сколько микробов в салатах из супермаркета

12:41

"Это был шок": РФ окружила Авдеевку и "душит" с трех сторон – боец ВСУ

12:34

Кричевский снял яркий клип с Зибровым на украинскую версию "Киевляночки"Видео

12:11

Предательница Анна Asti сбежала из РФ на реабилитацию - СМИ

12:04

Церковный праздник 23 января: что приведет к несчастью в день памяти св. Климента

11:42

Опытные кулинары добавляют чайный пакетик при варке круп: зачем они так делают

11:40

РФ планирует новую войну в Европе: эксперт назвал неожиданный сценарий и сроки

11:39

Эксперт объяснил, как Германия подстраховывает США в военной помощи Украине

11:37

Морозы, туманы и сильный гололед: синоптик предупредил об опасной погоде

11:01

Пытался сбежать за границу: сына Гринкевича задержали в ОдессеВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Драконам - разлука с семьей, Змеи - наберитесь терпения

10:57

Звезда "Киборгов" рассказал, как лупасил физиономию актеру из РФ на съемках

10:36

Невероятные картофельные блинчики на закуску: быстрый рецепт

10:35

Нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов

10:22

"Нет такого ресурса": в Нацполиции рассказали, будут ли массово раздавать повестки

10:03

Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что известно

09:47

Часть украинцев оказалась под угрозой прекращения выплат пенсий: кто рискует

09:47

В небе - черный столб дыма: в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы

Реклама
09:43

Гастроэнтеролог рассказал, почему пора перестать пользоваться телефоном в туалете

09:41

Уничтожение флота РФ в Черном и Азовском морях: в ВСУ намекнули на новые цели

09:22

Как стильно сочетать цвета в 2024 году: топ-6 самых трендовых вариантов

08:54

Удары по россиянам: генерал из США предложил самолетам НАТО атаковать цели РФ

08:36

Погода в Украине в феврале: когда начнется весеннее потепление

08:11

Устранение Путина: генерал-разведчик раскрыл неожиданный сценарий бунта в РФВидео

07:54

"Ядро поддержки Украины": в США объяснили, что является основой победы над РФ

06:54

Бои за Авдеевку: в ISW зафиксировали продвижение оккупантов по улицам города

06:32

Кремль в пропагандистских целях снова убил жителей Донецкамнение

05:00

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Церковные праздники 2024Великий пост 2024С днем рождения подруге
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять