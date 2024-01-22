Премьер Словакии предлагал Киеву 'уступить' РФ территорию: в МИД ответили

На этот раз словацкий премьер посягнул на территориальную целостность Украины.

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Фицо распространяет российскую пропаганду / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Премьер Словакии Роберт Фицо, который неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, лоббируя интересы Путина, на этот раз намекнул, что Киеву придется уступить территории стране-агрессору России, чтобы закончить войну. В МИД подготовили ответ.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", - сказал Фицо после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште.

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В МИД подчеркнули, что никакого компромисса по территориальной целостности "быть не может".

"Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны. Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края", - написал в соцсети представитель министерства Олег Николенко.

Он добавил, что "без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом".

Фицо желает Украине поражения и поддерживает Россию

Сразу после своего избрания премьером правительство Фицо "свернул" любую передачу Украине оружия со складов Минобороны страны. До этого Братислава была активным поставщиком боевых машин и средств ПВО.

Словацкий премьер неоднократно делал резкие выпады в сторону Украины и совместно с Венгрией, тоже пророссийски настроенной, продвигает нарративы российской пропаганды в Евросоюзе. В частности, вслед за Путиным называл украинское контрнаступление неудачным и сомневался в способности Украины освободить собственные территории.

"Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на любое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не одержим победу над Россией на поле битвы. Приходит 2024 год, и вы увидите, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия", - заявил премьер Словакии.

Также Фицо выступает против продолжения финансирования Европейским Союзом дальнейшей помощи, в то же время обещает поддерживать Киев "гуманитарно".

Последней каплей для украинского истеблишмента было обещание Фицо препятствовать вступлению Украины в НАТО. В Раде даже предложили отменить визит словацкого премьера в Украину, где тот должен встретиться с Денисом Шмыгалем.

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