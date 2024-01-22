Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез 'подарки'

"Давний друг Украины", новоизбранный премьер Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев. Глава польского правительства уже встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о новом оборонном пакете помощи.
Туск опубликовал совместную фотографию с Зеленским, подписав ее: "Приветствую друга, господинна Зеленского". Других подробностей встречи он не указывал.
Вместе с тем, Зеленский утверждает, что переговоры с Туском оказались "продуктивными" - стороны обсудили "по всем аспектам двусторонних отношений".
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - заявил Зеленский.
Киев и Варшава обсудили возможности будущего совместного производства оружия.
Это первый визит Туска в Украину с момента своего избрания в декабре 2023 года.
Избрание Туска - что премьер Польши говорил об Украине
В декабре 2023 года Сейм Польши выбрал Дональда Туска премьером. Это стало возможным после парламентских выборов осенью, которые правящая партия "Право и справедливость" проиграла.
Формально партия одержала победу, набрав больше голосов, чем ее соперники. Поэтому президент страны Анджей Дуда предоставил ей право сформировать правительство. Но "Праву и справедливости" не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов.
Действующий премьер Польши - последовательный сторонник укрепления польско-украинских отношений и один из главных лоббистов интересов Украины в Евросоюзе. К слову, во время выступления в польском Сейме Туск выразил решительную поддержку Украине.
"Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы борются за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они борются за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", - отметил глава польского правительства.
Кроме того, он предупреждал европейское сообщество, что уже "через несколько лет" ЕС будет воевать с Россией, если не активизирует усилия по предоставлению Украине новой помощи.
Экспертные круги называют Туска "давним и проверенным другом Украины" и ожидают от его прихода изменения тональности заявлений польских чиновников.
"Мы не будем слышать от них о неблагодарности Украины, это будет открытая и дружественная не только политика, но и риторика", - отмечал в свое время нардеп и дипломат Богдан Яременко.
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