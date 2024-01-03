'Европа сильно отстает': Туск призвал ЕС подготовиться к войне с Россией

Европа должна быть не просто сильной, а сильнее России, чтобы обезопасить европейские границы от потенциальной агрессии РФ.

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Россия может напасть на Европу уже через несколько лет / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая бригада, УНИАН

Европа должна немедленно мобилизовать свои усилия в военной сфере, поскольку Россия может уже через несколько лет напасть. Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

Туск вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским призвали страны ЕС к усилению своих оборонных возможностей. По их словам, насущная необходимость в поддержке Украины является лишь частью вызова. Они предостерегают, что почти вся российская экономика теперь направлена на перевооружение в условиях военного времени.

"Не только ради возможной быстрой поддержки Украины. Не в последнюю очередь потому, что почти вся российская экономика перешла на систему перевооружения военного времени, и, конечно, Европа здесь сильно отстает. Мы хотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в следующие несколько лет", – отметил Туск. видео дня

По мнению Туска, если Россия будет иметь военное преимущество, то она сумеет воспользоваться недостатками европейской обороны. Поэтому он настаивает на том, что Европа должна быть не просто сильной, а сильнее России. Это и является наиболее эффективным способом защиты границ Европы от потенциальной агрессии РФ.

Позиция нового премьера Польши

Напомним, польский парламент выразил недоверие премьеру Матеушу Моравецкому с большинством голосов. Его место занял Дональд Туск. Это историческое событие для страны, поскольку Сейм впервые избирает премьер-министра.

Также назначение Дональда Туска премьером Польши уже отразилось на отношениях с Украиной. Он положительно настроен к Украине и поддерживает членство страны в Евросоюзе и НАТО.

Как сообщал Главред, новый премьер-министр Польши, выступая в польском Сейме, выразил прочную поддержку Украине. Он призвал к объединению Запада для защиты демократических ценностей и сдерживания российской агрессии, утверждая, что нападение на Украину - это нападение на все сообщество западного мира.

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