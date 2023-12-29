Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение 'неизвестного объекта' в Польше

Во время массированного обстрела территории Украины ночью и утром 29 декабря на территории Польши упал неизвестный объект. В настоящее время проводятся активные исследования, чтобы установить природу этого объекта. Такие падения неизвестных воздушных объектов на территории стран-соседей Украины во время массированных атак не являются редкостью. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, Россия совершает массированные ракетно-дроновые атаки на территорию нашего государства, поэтому подобные инциденты случаются уже не впервые.
"Мы видели подобный пролет несколько месяцев назад еще летом и комментировали. Залетали даже на территорию Румынии ракеты и ударные БпЛА, в частности, там падают и обломки и тому подобное, так же это происходило и на территории Польши в прошлом году, поэтому это не является чем-то новым", - сказал он.видео дня
Игнат подчеркнул, что в результате таких массовых ракетных атак могут произойти падения неизвестных объектов на территории стран, граничащих с Украиной.
"Враг атакует наши приграничные территории, в частности, и на западе, это и Львовская область, Ивано-Франковская и тому подобное. Поэтому такое возможно", - подчеркнул спикер Воздушных Сил.
Он также подчеркнул, что это еще один сигнал для наших партнеров о необходимости укрепить силы ПВО и об Украине соответствующим количеством западных систем.
"Это необходимо для того, чтобы мы могли выступить щитом между агрессором и Европой, защищая как себя, так и наших союзников", - резюмировал Юрий Игнат.
Массированный обстрел Украины
Во время массированного ракетно-дронового обстрела Украины, воздушное пространство Польши пересек "неизвестный объект". Эту информацию подтвердило оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, цивилизованный мир должен поддержать Украину в ответ на массированные атаки России, оказывая стабильную финансовую и военную помощь Киеву. Пусть западные столицы и СМИ, которые говорят о готовности Москвы к переговорам, осознают реальность ситуации в Украине.
Харьковские спасатели показали спасение мужчины, оказавшегося под завалами разрушенного здания. По сообщению пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, мужчина потерял свой дом, но благодаря настойчивости спасателей ему удалось спастись из-под завалов.
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