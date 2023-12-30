У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

Норвегия может позволить себе одномоментно купить 57 самолётов F-35, и для неё это не затраты, а модернизация военно-воздушных сил.

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Самолёт Зеленского неспроста приземлялся в Осло, считает Жданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что у Украины может появиться новый спонсор. И это - Норвегия.

"Думаю, что неспроста самолёт украинского президента приземлялся в Осло на обратном пути из США", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, объём стабфонда Норвегии составляет 1,5 триллиона долларов.

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"Норвегия может позволить себе одномоментно купить 57 самолётов F-35, и для неё это не затраты, а модернизация военно-воздушных сил. И, кстати, в Норвегии эти деньги не хранят в мешках, а пускают их в оборот в виде кредитования. Только в первом полугодии 2023 года Норвегия получила прибыль от процентов по кредитам в размере 142 миллиарда долларов. А мы на 2024 год просим 61 миллиард", - объяснил Жданов.

Также эксперт обратил внимание и на позицию королевских семей Европы.

"Два месяца назад произошло событие, о котором практически не говорят в широком пространстве – в октябре в Париже состоялся своего рода саммит королевских семей Европы, на котором председательствовал Чарльз, и его речь была посвящена Украине. Чарльз сказал, что королевские семьи должны сделать всё, чтобы Украина победила в этой войне. А королевские семьи – это очень большая политическая сила. Хотя, казалось бы, все они ограничены конституциями, ведь почти у всех конституционная монархия, но тот же британский парламент без короля не может работать", - отметил Жданов.

По его мнению, королевские семьи благосклонно настроены к Украине, поскольку никто не хочет повторения Второй мировой войны.

"Ведь сейчас та же самая "коричневая чума", только с другой стороны. Ведь после любой победы российских войск у Путина растут крылья за спиной. Он уже говорит о том, что Восточная Европа – это сфера интересов России", - сказал Жданов.

Он добавил, что сейчас передел энергетического рынка идёт в пользу Запада, США и других стран. Но российские газ и нефть при этом никуда не делись, и их Путину нужно кому-то продавать.

"Вот он и думает: а что если энергетический рынок переделать обратно? Почему бы снова не посадить Европу на российскую "газовую иглу"? То же касается и российского урана, и золота, и алмазов. Европа до сих пор не может очиститься от лоббистов российских интересов. Путинская клика настолько коррумпировала Европу, что там каждого второго политика можно "брать за жабры", - резюмировал эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Визит Зеленского в Норвегию

13 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Осло, столицу Норвегии. Глава государства встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Также Зеленский проведел двусторонние переговоры с участниками саммита, а также встретился с королем Гаральдом V, посетил Стортинг и пообщался с норвежскими политиками и предпринимателями.

"Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - сказал глава государства.

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