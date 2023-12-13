После США Зеленский поехал в Норвегию: в чем цель визита

Президент Украины встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и посетит саммит Северных стран.

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После США Владимир Зеленский отправился в Норвегию / ​ Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com, скриншот ​

В среду, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Осло, столицу Норвегии. Глава государства встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Как сообщает пресс-служба правительства Норвегии, Зеленский и Стере обсудят различные темы, в том числе и дальнейшую поддержку Украины.

"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - подчеркнул норвежский премьер.

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Президент Украины также посетит саммит Северных стран, который пройдет сегодня в Осло. Среди главных тем - совместная работа в области обороны и безопасности.

Также после встречи у Зеленского и Стере запланирована совместная пресс-конференция.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте", - написал президент.

Зеленский прилетел в Норвегию / Скриншот

Также Зеленский проведет двусторонние переговоры с участниками саммита, а также встретится с королем Гаральдом V, посетит Стортинг и пообщается с норвежскими политиками и предпринимателями.

"Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - добавил глава государства.

Смотрите видео - Президент Зеленский прибыл с визитом в Норвегию:

Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом / скриншот

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели прибыл в Вашингтон. В ходе визита глава государства встретился с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме.

Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Также президент США заявил, что Америка хочет победы Украины в войне с РФ, а будущее Украины связано с НАТО.

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