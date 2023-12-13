Мы хотим, чтобы Украина победила в войне - Байден

США считают, что Украина должна защитить свой суверенитет.

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Джо Байден ответил, хотят ли США победы Украины над РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Президент США Джо Байден заявил, что хочет победы Украины в войне с российскими оккупантами.

На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским у главы Белого дома спросили, хотят ли США, чтобы Украина только защитила себя, или хотят победы Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и, как сказано в уставе ООН, защитила свой суверенитет", - ответил Джо Байден.

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Он добавил, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. При этом небольшое количество республиканцев не хотят поддерживать Киев, но они не представляют большинство.

"Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но мы очень надеемся, что это будут результативные переговоры", - добавил президент.

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной".

Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. По его словам, это "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.

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