Мы хотим, чтобы Украина победила в войне - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что хочет победы Украины в войне с российскими оккупантами.
На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским у главы Белого дома спросили, хотят ли США, чтобы Украина только защитила себя, или хотят победы Украины.
"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и, как сказано в уставе ООН, защитила свой суверенитет", - ответил Джо Байден.
Он добавил, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. При этом небольшое количество республиканцев не хотят поддерживать Киев, но они не представляют большинство.
"Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но мы очень надеемся, что это будут результативные переговоры", - добавил президент.
Визит Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной".
Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. По его словам, это "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.
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