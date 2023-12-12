США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

В Республиканской партии требуют личного участия Байдена и его команды в застопорившихся переговорах.

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В Сенате сделали заявление после встречи с Зеленским / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Instagram Libcos

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. Это, цитирует законодателя The Hill, "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.

Лидер республиканцев уточнил, что это невозможно из-за самой процедуры, которая занимает больше времени.

"Все, что я сказал, это то, что практически невозможно, даже несмотря на достижения соглашения, разработать его (законопроект - Главред), провести через Сенат, провести его через Палату представителей до Рождества", - ответил Макконнелл после встречи с Зеленским. видео дня

Макконнел пожаловался, что Администрация президента вместо личного участия в переговорах с республиканцами переложила все на плечи демократов в Сенате. По словам законодателя, "единственный способ достичь соглашения" - это личное участие в застопорившихся переговорах самого Байдена.

"Мы все знаем, что он единственный, кто может подписать закон. Без него сделки не будет", - сказал Макконнелл.

При этом сенатор подчеркнул, что дальше законопроект о помощи Украине, если он задержится до января, принять будет не менее сложно.

Отмечается, что заявление Макконнелла появилось всего через несколько часов после встречи Зеленского с сенаторами на Капитолийском холме.

Поддержка Украины Западом падает

США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании Украинского государства в условиях российского вторжения. Республиканцы требуют от Администрации Байдена заняться внутренними проблемами Америки, в первую очередь - миграционным вопросом, а приближенные к Трампу конгрессмены утверждают, что Украина все равно не победит, поэтому должна "пожертвовать часть территорий" России.

Байден и его соратники в своих заявлениях всячески подчеркивают, что сейчас не место для внутриполитических ссор, а любая задержка в поддержке Украины только на руку Путину.

Кроме того, зашаталось единство Европейского Союза - сателлиты России, вроде Венгрии, пытаются помешать дальнейшему финансированию армии и правительства Украины. Например, венгерский премьер Виктор Орбан во всех своих выступлениях неединожды подчеркивал, что Киев обречен на поражение перед Россией. Пророссийские силы активизировались и в Словакии, а в Польше финансируемые Россией общественные движения инициировали блокирование движения грузовиков под поводом "отмены транспортного безвиза".

Украинские власти и военные с этим не согласны. Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США, где сегодня встретился с представителями Конгресса.

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