Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким в Украине видят конец войны.

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Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну / крллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Президент Украины отправился с визитом в Буэнос-Айрес. Там он дал интервью журналистам и ответил на самые распространенные вопросы, в том числе о компромиссе с Россией.

Владимир Зеленский утвреждает, что в Украине уже наступила точка невозврата и Россию никто не простит. По его мнению, оккупация невозможна, поскольку население Украины будет ликвидировать россиян самостоятельно в домах, где они решат жить. Всё потому, что оккупанты убили столько людей, что в каждой семье есть та или иная потеря.

Несмотря на то, что Главнокомандующий Украины уверен, что Россия не сможет достичь поставленных перед собой целей, которые они не скрывают, он не исключает того, что для прекращения войны необходимо совершать "определенные шаги".

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Однако самым важным, по словам Зеленского, являются гарантии безопасности. Он утверждает, что война должна закончиться так, чтобы никогда не началась снова.

"Безусловно, мы её хотим закончить. Безусловно, мы хотим её закончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны гарантии безопасности. Юридические от стран касательно поддержки, или соответственное оружие, чтобы мы могли остановить Россию. То есть, конкретные гарантии, чтобы они снова к нам не пришли, потому что мы хотим просто жить, - объяснил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский

Напомним, в субботу, 9 декабря, Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. По пути в Аргентину он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Хосе Улиссешем Корреа-и-Силва. Это первая встреча глав государств в истории двух стран.

Также, президент Украины во время визита в Аргентину встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своими пророссийскими взглядами. По словам Зеленского, двухсторонняя беседа касалась европейских дел двух государств.

Помимо прочего, паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, которая вызвана разногласиями в Конгрессе, Владимир Зеленский прокомментировал и утвердил, что ее удастся побороть.

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