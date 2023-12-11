"Битву не проиграли": Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом

Президент Владимир Зеленский прокомментировал паузу в предоставлении США Украине помощи в сфере обороны.
Как подчеркнул он в интервью латиноамериканским СМИ, паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, которая вызвана разногласиями в Конгрессе, удастся побороть.
"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше", - подчеркнул глава государства.
Он также при этом напомнил о том, что у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и другими американскими официальными лицами.
"И мы будем работать, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", - подчеркнул Зеленский.
Помощь США Украине
Ранее сообщалось о том, что визит Зеленского в США происходит в критический момент. Нынешний визит Владимира Зеленского в Вашингтон будет третьим с момента начала войны на Украине. В последний раз он приезжал в США в сентябре.
Напомним, Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.
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