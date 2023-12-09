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Зеленский впервые в истории Украины встретился с премьер-министром Кабо-Верде

Руслана Заклинская
9 декабря 2023, 23:10
Президент Украины начал свою поездку на инаугурацию президента Аргентины со встречи с премьер-министром африканской страны Кабо-Верде.
Зеленский впервые в истории Украины встретился с премьер-министром Кабо-Верде
Президент Украины встретился с лидером страны Африки / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

В субботу, 9 декабря, Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где планирует принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. По пути в Аргентину он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Хосе Улиссешем Корреа-и-Силва. Это первая встреча глав государств в истории двух стран. Об этом сообщило официальное интернет-представительство Президента Украины.

Во время этой встречи Владимир Зеленский отметил значимость принципиальной позиции Кабо-Верде, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент также подчеркнул важность осуждения российской агрессии, а также конкретные шаги Кабо-Верде по поддержке украинских инициатив на международном уровне.

Особое внимание было уделено поддержке Кабо-Верде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, призывающих к признанию территориальной целостности Украины и требующих вывода войск России с ее территории.

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"Это голос демократии, который помогает нам, поддерживает резолюции, которые являются очень важными", - отметил Зеленский.

Во время встречи возникли обсуждения относительно Украинской формулы мира и Зеленский пригласил премьера Кабо-Верде присоединиться к работе над ее имплементацией. Лидеры также обсудили реализацию отдельных пунктов формулы, подготовку четвертой встречи на уровне советников по вопросам безопасности и внешней политики, а также Глобального саммита мира.

Также велись переговоры по усилению отношений между Украиной и странами Африки, планов участия в международных форумах и графика двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Кроме этого, Зеленский пригласил премьера Кабо-Верде посетить Украину, что является еще одним этапом в развитии дипломатических отношений между двумя странами.

Встречи Зеленского

Напомним, руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии, Петером Сиярто, перед саммитом лидеров ЕС. Во время разговора они домвились работать над датой встречи президента Зеленского с главой Венгрии Орбаном.

Недавно Зеленский наградил бойцов 93 бригады "Холодный Яр" во время своего визита в подразделения Сил обороны на Купянском направлении. Главнокомандующий ознакомился с ситуацией на Харьковщине и лично отметил военных за их работу.

Как ранее сообщал Главред, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Белый дом. Там они провели встречу с президентом США Джо Байденом.

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Аргентина Африка Владимир Зеленский
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