"Я вас прошу беречь себя": Зеленский прибыл на передовую к ВСУ

Президент Украины навестил командный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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Зеленский приехал к ВСУ в Купянск / колллаж: Главред, фото: скриншот телеграм Владимир Зеленский

Сегодня, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наградил бойцов 93 бригады "Холодный яр". Информация об этом появилась от самого Главнокомандующего.

Владимир Зеленский посетил подразделения Сил обороны Украины на Купянском направлении. Он встретился с командирами, ознакомился с ситуацией на Харьковщине и наградил украинских воинов.

Главнокомандующий акцентировал внимание на том, что бойцы ВСУ защищают людей региона и без них их жизнь, даже такая сложная, как сейчас - была бы невозможна.

видео дня

Также он попросил защитников Украины беречь себя и выразил сочувствие о ежедневных потерях дорогих людей и побратимов.

"Я знаю, что вы каждый день теряете близких людей, побратимов. Все понимают, что это самая высокая цена, потому я вас прошу беречь себя", - сказал президент.

Также на видео в командном пункте можно увидеть, что на фронт Зеленский прибыл не сам, а с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Вместе они провели беседы с командующим ОСУВ "Хортица" генерал-полковником Александром Сырским о ситуации на фронте.

Зеленский на Купянском направлении / скриншот

Напомним, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский созвал военное руководство и других должностных лиц. На совещании были подробные доклады на всех уровнях. Также на Ставке проанализировали недавние атаки страны-агрессора России против Украины, где враг применял ракеты и массированные удары дронов.

Также, Зеленски провел селекторное совещание и сообщил, что на сегодня российские оккупанты на фронте сделали зеков основным источником восполнения потерь на поле боя. По его словам, в ходе совещания была заслушана информация от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага.

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