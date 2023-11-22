В разведке узнали планы врага: Зеленский раскрыл детали о ситуации на фронте

На сегодня российские оккупанты на фронте сделали зеков основным источником восполнения потерь на поле боя, заявил президент Владимир Зеленский.
Об этом он написал в среду в Telegram по итогам проведенного селекторного совещания.
По его словам, в ходе совещания была заслушана информация от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага.
"Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона в Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - написал президент.
Глава государства уточнил, что он получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.
"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над возобновлением подачи воды людям. Мой офис держит это на контроле", - отметил он.
По его словам, "хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов".
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли в атаку на Мелитополь и "покрошили" сотни россиян. Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 491 человек, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье. Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев.
Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
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