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Пехота идет вперед при поддержке HIMARS: ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье

Алексей Тесля
22 ноября 2023, 11:03
Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев.
Пехота идет вперед при поддержке HIMARS: ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье
ВСУ продвигаются на Левобережье / Коллаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

Огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области обеспечивается средствами поражения ВСУ, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Это могут быть минометные, артиллерийские орудия или авиационные средства", — подчеркнул он в интервью Oboz.

Из-за отсутствия достаточного числа военной авиации основные средства поражения и поддержки украинских морских пехотинцев, которые действуют на левом берегу Днепра — это минометы и артиллерийские орудия, говорит эксперт.

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Он обратил внимание на то, что артиллерийские орудия уже позволили украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта на левом берегу Днепра на расстояние от 3 до 8 километров: "Очевидно, что мы имеем РСЗО типа HIMARS, но их количество ограничено для того, чтобы мы имели возможность наносить массированные удары".

Военный эксперт отмечает, что даже при таких условиях в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки созданы три серьезных плацдарма.

Вместе с тем подразделениям ВСУ для дальнейшего продвижения на Левобережье нужна бронетехника, в том числе танки, системы ПВО и артиллерийские системы, а для их перемещения с правого на левый берег необходим мост.

Селезнев добавил, что четыре моста, которые ранее существовали на этом участке фронта, были уничтожены вражеской армией осенью прошлого года, когда она бежала из Херсона и его пригородов: "Как видим, часто реализация одних задач связана с необходимостью решения других задач в том формате. Они напрямую зависят друг от друга".

Что известно о боях на Левобережье

Как пишут российские военные пропагандисты, на левом берегу Днепра подразделения ВСУ находятся не только возле Крынок, а еще в соседних населенных пунктах, где также много украинских военных,

При этом публикуются комментарии по ситуации от оккупантов РФ, которые находятся на левом берегу вблизи населенного пункта Крынки. Они жалуются на отсутствии аэроразведки с БПЛА, что очень сильно замедляет любое передвижение российских войск. При этом практически отсутствует огневая поддержка артиллерии и минометов и взаимодействие с соседними подразделениями РФ.

Еще один момент, на который обращают внимание захватчики — отсутствие хоть какого-то опыта боевых действий у людей, которых прислали в качестве подкрепления.

Также публикуется комментарий российского морпеха из Крынок, по словам которого, обстановка на этом направлении печальная.

"Набрали косых, хромых, контуженных и отправили сюда. Это … стыд", - жалуется оккупант.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины. Украинские военные смогли продвинуться вперед на левом берегу Днепра. Тем временем в России пытаются унять истерику, возникшую вокруг ситуации на фронте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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ВСУ Херсонская область Владислав Селезнев война России и Украины
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