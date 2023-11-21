ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед на двух направлениях

Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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ВСУ атакуют на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Украинские силы 20 ноября продолжили операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

При этом украинским защитникам удалось продвинуться вперед. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В обзоре говорится, что, по сообщениям российских источников, украинские силы расширили зону контроля в западной части села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и что вблизи населенного пункта продолжаются бои.

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На геолоцированных кадрах, опубликованных 20 ноября, видно, что российские войска продолжают наносить артиллерийские удары термобарическими зарядами из установок ТОС-1А по украинским силам, действующим в районе Крынок.

Аналитики ISW информируют, что российские источники сообщают об атаках ВСУ в направлении Поймы (12 км к востоку от города Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр).

/ understandingwar.org

Что говорят в Генштабе

Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, отражают атаки российских захватчиков на ряде направлений на востоке и юге страны, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 ноября в Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам" – отмечается в сообщении.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника, добавили в Генштабе.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что на Левобережье за месяц уничтожены тысячи россиян. Российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов, говорит Янно Мярк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов. Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач, сообщили в ОК "Південь".

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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