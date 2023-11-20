Взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов: в ВСУ раскрыли детали

Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач, сообщили в ОК "Південь".

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ВСУ закрепляются на Левобережье / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области не смотря на напряженную обстановку.

"Украинские войска в дальнейшем удерживают свои позиции на левобережье Днепра, а также проводят контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам российских оккупантов", - говорится в сообщении ОК "Південь".

При этом уточняется, что в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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Что известно о боях на юге

Уточняется, что Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. Из-за плохой погоды затруднена разведка результатов боевой работы, однако есть подтверждение об уничтожении шести вражеских бойцов, полевого пункта боеснабжения и пункта управления БПЛА.

При этом за сутки российские захватчики обстреляли девять населенных пунктов, в том числе Херсон, Белозерку, Никольское, Очаков и Солончаки.

Шесть мирных жителей получили ранения, из них один ребенок. Вражескими обстрелами повреждено более 10 многоэтажек, около 30 частных домов, два гаража, четыре здания частных предприятий, газопровод и линии электропередачи.

Войска РФ сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса по населенному пункту Антоновка. Жертв среди населения нет.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили важный плацдарм на Левобережье. Оперативная обстановка на фронте остается сложной, подчеркнули в Генштабе.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.

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