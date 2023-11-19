ВСУ захватили важный плацдарм на Левобережье и "выжигают" оккупантов

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а также удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", - сообщается в оперативной информации на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Также ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, где наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло 45 боевых столкновений.
"На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак… На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили 11 атак", - говорится в сводке.
"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 9 атак… На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отражены 13 атак… На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.
На Лиманском и Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает украинские населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.
Продвижение ВСУ на Херсонщине
Ранее в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.
Как сообщалось ранее, в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины. В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.
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