ВСУ захватили важный плацдарм на Левобережье и "выжигают" оккупантов

Оперативная обстановка на фронте остается сложной, подчеркнули в Генштабе.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а также удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", - сообщается в оперативной информации на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, где наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

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В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло 45 боевых столкновений.

"На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак… На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили 11 атак", - говорится в сводке.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 9 атак… На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отражены 13 атак… На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Лиманском и Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает украинские населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.

Как сообщалось ранее, в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины. В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.

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