'Жест доброй воли': в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины

В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.

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ВСУ могут освободить населенный пункт на левобережье Днепра уже в этом месяце - ОВА / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, t.me/SerhiyNaiev

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, прокомментировал информацию из соцсетей о том, что украинские военные разрушили казарму российских оккупантов в селе Бриловка Херсонской области. Об этом он рассказал в эфире телеканала"Эспрессо".

"Действительно, там было скопление оккупантов, по которому успешно отработали наши артиллеристы. Однако это не единственный объект, по которому они успешно отработали минувшие сутки. Думаю, если можно будет рассказать обо всем, они обязательно расскажут. Есть очень хорошие новости с левого берега о том, что там мы понемногу двигаемся, уничтожаем оккупантов. Думаю, в ближайшее время они сделают "жест доброй воли" и сбегут", - сообщил Толоконников.

Он сообщил, что Бриловка - небольшое село на левобережье Херсонщины, которое было захвачено в первые дни после 24 февраля прошлого года.

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"Мы надеемся в ближайшее время его освободить. Думаю, что даже в ближайший месяц", - добавил он.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, подчеркнула, что смена командования военного объединения "Днепр" на левом берегу Херсонской области является важным сигналом, что у российских военных возникли проблемы.

Решение вывести войска с левого берега Днепра в Херсонской области для оккупантов из Российской Федерации является стратегически выгодным. Такой вывод высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, указывая на его оправданность с военной точки зрения.

Институт изучения войны сообщил, что Вооруженные Силы Украины устроили наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это стремительное наступление вызвало панику среди российских военных.

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