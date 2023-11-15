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Оккупанты бегут с левого берега Херсонщины: в ВСУ сообщили о деталях

Юрий Берендий
15 ноября 2023, 13:10
В Силах обороны юга сообщили о последствиях поражения штабов и крупных военных соединений врага. В частности, были ликвидированы чиновники армии РФ.
Оккупанты бегут с левого берега Херсонщины: в ВСУ сообщили о деталях
Оккупанты массово дезертируют с левобережья Херсонщины / Коллаж Главред, фото: ГУР МО, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска сталкиваются с трудностями кдержания своих позиций, и личный состав ищет возможности для эвакуации в безопасные места. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

В частности, смена командования группировки войск "Днепр" на левом берегу в Херсонской области является важным сигналом, что в российских рядах возникли проблемы.

"Означает это одно, что украинские силы продолжают работу, которая является мощной составляющей контрнаступления. Однако она является не такой заметной и несколько отсроченной, поскольку доразведывать ее результаты приходится чуть позже",– отметила Гуменюк.

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Она также отмечает, что работа по местам концентрации личного состава противника приводит к ухудшению морально-психологического состояния врага и слаженности подразделений.

"Фактически это мы сейчас наблюдаем у той группировки, которая находится против ВСУ на левом берегу Херсонщины. Там массово дизертируют, и оккупанты пытаются этому противодействовать", – подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Российские военные пытаются находить любые возможности для побега в более безопасные места. Общая тенденция их перемещения предполагает, что они движутся ко второй линии обороны, которая лучше оборудована и укреплена.

"Они осознают, что зимовать им там еще придется, а тогда нужно остаться там, где безопаснее", – пояснила Наталья Гуменюк.

Боевые действия на левобережье Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальница Объединенного координационного пресс-центра Вооруженных сил Юга, Наталья Гуменюк, сообщила, что российские оккупанты перешли к обороне на южном направлении.

Гуменюк отметила, что сообщение российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы бегут из Херсонской области - это ложь.

Как сообщил генерал Дмитрий Марченко, сейчас Николаевщина, включая временно оккупированную Кинбурнскую косу, стала объектом стратегических мер активных операций Вооруженных сил Украины. По предусмотренному Генеральным штабом плану, если он будет успешно выполнен, Кинбурн может быть освобожден.

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