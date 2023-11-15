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Пентагон тайно увеличил военную помощь Израиля - Bloomberg

Юлия Закрепа
15 ноября 2023, 12:48
Оружие уже отгружается или Министерство обороны работает над тем, чтобы предоставить его из своих запасов в США и Европе.
Пентагон тайно увеличил военную помощь Израиля - Bloomberg
Пентагон увеличил Израилю военную помощь / коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

Поставки оружия в Израиль из США выходит за рамки объявленной поставки ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" компании Boeing Co. Оно продолжается даже несмотря на то, что представители администрации Байдена все чаще предостерегают Израиль от большого количества жертв среди гражданского населения в Секторе Газа.

Издание Bloomberg отметило, что информация о значительно больших поставках оружия вытекает из документа под названием "просьба высшего руководства Израиля", датированного концом октября и распространяемого в Пентагоне без лишнего внимания.

Согласно ему, оружие уже отгружается или Министерство обороны работает над тем, чтобы предоставить его из своих запасов в США и Европе. По состоянию на конец октября, например, были доставлены все 36 000 боеприпасов для 30-мм орудий, 1800 заказанных боеприпасов для подрыва бункеров M141 и не менее 3500 приборов ночного видения. Отмечается также, что США быстро предоставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это вместе с ракетами для "Железного купола" и медицинским оборудованием.

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В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства отмечается, что оно "использует несколько направлений - от внутренних запасов до промышленных каналов США - чтобы обеспечить Израиль средствами для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти ежедневно", - рассказали в Минобороны США.

Напомним, что в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Демократы обвинили республиканцев в кризисной политике в Израиле, задерживая помощь еврейскому государству.

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украине. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня.

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Пентагон новости Израиля война в Израиле
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