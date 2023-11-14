Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть - WP "слило" подробности

В США Пентагон закупал российскую нефть в обход международных санкций. Все это удалось сделать через Турцию и Грецию. Об этом сообщает The Washington Post.
Оказалось, что российские нефтепродукты попали в турецкое хранилище. Там удалось скрыть принадлежность мазута к РФ. После этого он попал на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции.
Точное количество российского мазута в продукции, которую закупает Пентагон, установить не удалось. Все из-за того, что во время процесса очистки используются разные ингредиенты, которые невозможно отследить в процессе производства.
Стоит отметить, что турецкие предприниматели могут принимать российское топливо, однако греческий завод не может этого сделать.
Что говорят в Пентагоне
Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва рассказал, что США подписали новые контракты с греческим нефтеперерабатывающим заводом на сумму в почти 1 миллиард долларов. Он добавил, что топливо из России направляется к его греческому поставщику.
В Агенстве добавили, что подрядчики, а в частности Motor Oil Hellas, несут ответственность за обеспечение соблюдения законов и правил, которые касаются бизнеса с РФ и российскими компаниями.
Санкции против РФ
Напомним, Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года. Увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой, считают в США.
В сентябре этого года Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Казахстан также обещает не допустить работу механизмов, направленных на обход ограничений.
2 ноября США объявили о новом пакете санкций. Он охватил 130 компаний и лиц, включая представителей Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Целью этих санкций является ограничение доступа России к технологиям и оборудованию, которые поддерживают ее вторжение в Украину.
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