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Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

Юрий Берендий
2 ноября 2023, 19:45
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о масштабном пакете санкций, чтобы ограничить РФ от поставок технологий.
Санкции
США объявили о новом пакете санкций / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

2 ноября Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций, охватив 130 компаний и лиц, включая представителей Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Целью этих санкций является ограничение доступа России к технологиям и оборудованию, которые поддерживают ее вторжение в Украину.

О санкциях объявило Министерство финансов США. По сообщению, они направлены, в частности, против фирм и лиц других стран, которые продолжают присылать в Россию товары двойного назначения, включая компоненты, на которые Москва полагается для своих систем вооружения.

"Россия зависит от физических и юридических лиц из третьих стран в пополнении запасов своего войска и продолжении своей ужасной войны против Украины, и мы без колебаний привлечем их к ответственности", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Отдельный блок санкций, введенных Министерством финансов Соединенных Штатов Америки, включает десятки военно-промышленных компаний из России, которые специализируются на производстве, импорте, продаже и ремонте промышленного оборудования, станков, запчастей и оборудования для российских компаний.

Кроме этого, Соединенные Штаты Америки расширили объем санкций, охватив технологический и банковский сектор РФ, которые имеют связь с финансированием, научными исследованиями, разработкой и импортом передовых технологий.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел около 100 санкций, направленных на различные аспекты экономики России, включая будущее производство энергии и доходов, сектор металлургии и горнодобывающей промышленности, закупки в области обороны, а также лиц, поддерживающих военные усилия российского правительства и занимающихся другой преступной деятельностью.

В частности, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, который участвовал в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи.

Кроме того, в списке теперь значатся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в санкционный список добавлено около 200 юридических лиц. Среди них-компании российского ВПК (Aeroscan Limited Liability; Hartis DV LLC; ID Solution LLC; ООО OMP; Spel LLC; STC Orion LLC; ZALA Aero Group; Mvizion LLC).

"Кроме того, санкции затронули ряд компаний из разных стран, которые помогают россиянам обходить санкции и получать компоненты к вооружениям", - отметил он.

Ермак добавил, что в целом, в санкционный список добавлено более 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

"Под ограничениями также компании из разных секторов экономики рф- "СПБ биржа", "Абсолют банк", банк "Хоум Кредит", "Почта банк", ВБРР, "Русский стандарт", "Арктик СПГ, научно-технический центр" Газпром-нефти", - написал глава Офиса президента.

В "черный список" внесены заместители министров промышленности и торговли России Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, а также заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

Еще США ввели санкции против ФАУ "Роскапстрой", Корпорации AEON и связанных с ней структур, а также сына владельца холдинга - Глеба Троценко.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон выразил свою поддержку оказанию помощи Украине, но одновременно он отделяет эти финансовые ресурсы от денег для Израиля.

Также, в Республиканской партии США выдвинули условия к Администрации президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Украины.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, высказал свое мнение относительно требований республиканцев предоставить Конгрессу Соединенных Штатов "фактическую стратегию победы" Украины. По его словам, слово "победа" в восприятии западных политиков может означать "позитивное развитие событий".

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санкции новости США Россия
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