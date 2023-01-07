Санкции против русских артистов: Подоляк назвал их "пропагандистами смерти"

У Зеленского объяснили, почему Украина ввела санкции против русских артистов.

Подоляк объяснил, почему против российских артистов ввели санкции / Коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украина ввела санкции против 119 российских артистов. У Зеленского их назвали "пропагандистами смерти". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Санкции были введены против российских артистов за поддержку агрессии РФ.

"119 российских "пропагандистов смерти" в большом списке санкций… Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине…", - написал Подоляк.

Санкции против российских артистов

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине

7 января стало известно о новых санкциях, под которые попали: певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дима Билан, телеведущая Дана Борисова, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.

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