Зеленский поддержал идею о полном запрете работы российских артистов

Владимир Зеленский и Филипп Киркоров / коллаж фото УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине. Об этом говорится на официальном интернет-портале Офиса президента. Ранее документ набрал необходимые 25 тысяч подписей.

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено размещенное на веб-сайте "Официальное интернет-представительство Президента Украины" — электронную петицию А. С. Клименко "Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине", которую поддержали более 25 тысяч человек", — написал Зеленский.

Украинский лидер также перечислил меры, которые были приняты против распространения культурной продукции государства-агрессора и деятельности артистов из страны-агрессора. Он также направил петицию к премьер-министру Денису Шмыгалю с поручением обработать поднятые в ней вопросы.

"Русская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, которое совершает открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил украинскому правительству рассмотреть вопросы, которые были затронуты в петиции об отмене запрета выезда из Украины для мужчин призывного возраста.

"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован", ‒ сказал он.

До того Владимир Зеленский положительно ответил на петицию о введении визового режима для граждан России и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину на фоне полномасштабной российской агрессии.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - сказал он.

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