Правительство разберется: Зеленский ответил на петицию о разрешении мужчинам выезжать из Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда военнообязанных за границу. Он поручил правительству рассмотреть эти вопросы
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил украинскому правительству рассмотреть вопросы, которые были затронуты в петиции об отмене запрета выезда из Украины для мужчин призывного возраста. Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-сайте президента.
Петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов еще в конце мая нынешнего года.
В текст ее автор предлагал отдавать при мобилизации в условиях военного положения приоритет мужчинам-добровольцам, а для остальных ‒ лучше открывать границы, чем провоцировать коррупцию в таком случае.
Зеленский ответил ‒ порядок выезда на время военного положения определяет Кабмин. Поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать поставленные в петиции вопросы.
"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован", ‒ сказал Зеленский.
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Напомним, ранее президент Зеленский и Верховная Рада Украины продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. Это свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии.
Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
До того Верховная Рада продлила военное положение, еще на 3 месяца – до 23 августа.
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