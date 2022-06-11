Правительство разберется: Зеленский ответил на петицию о разрешении мужчинам выезжать из Украины

Владимир Зеленский / коллаж фото УНИАН и Госпогранслужба

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил украинскому правительству рассмотреть вопросы, которые были затронуты в петиции об отмене запрета выезда из Украины для мужчин призывного возраста. Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-сайте президента.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов еще в конце мая нынешнего года.

В текст ее автор предлагал отдавать при мобилизации в условиях военного положения приоритет мужчинам-добровольцам, а для остальных ‒ лучше открывать границы, чем провоцировать коррупцию в таком случае.

Зеленский ответил ‒ порядок выезда на время военного положения определяет Кабмин. Поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать поставленные в петиции вопросы.

"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован", ‒ сказал Зеленский.

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Напомним, ранее президент Зеленский и Верховная Рада Украины продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. Это свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

До того Верховная Рада продлила военное положение, еще на 3 месяца – до 23 августа.

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