Зеленский резко ответил на петицию разрешить мужчинам выезд за рубеж во время войны

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не понимает, к кому обращена петиция об отмене запрета выезда мужчин с территории Украины – к нему или к родителям погибших воинов.

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне или к родителям воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, тот или иной регион, область, в большинстве своем, не свой город, где они родились", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Когда сегодня от 50 до 100 людей у нас могут гибнуть на самом сложном направлении, востоке, они защищают наше государство и независимость", - сказал Зеленский.

"Поэтому, когда обращаются ко мне с петицией, чтобы наши мужчины могли поехать, думаю, это не совсем ко мне петиция", - сказал президент, добавив, что "у нас есть время рассматривать ту или иную петицию".

Отметим, что на сегодня все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из Украины (исключения: непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и др.).

Петиция об отмене запрета выезда мужчин за границу

Ранее на сайте президента появилась петиция с предложением отменить запрет для мужчин от 18 до 60 лет на выезд из страны.

Вскоре она набрала необходимые 25тысяч голосов и теперь на нее должен ответить президент.

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