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Зеленский отреагировал на петицию о запрете концертов российских артистов в Украине

27 октября 2021, 17:09

Президент направил соответствующую петицию в Кабмин, СНБО и СБУ.

Зеленский
Зеленский напомнил о действующих запретах для некоторых исполнителей из РФ / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов артистов из России до возвращения оккупированных Крыма и Донбасса. Глава государства направил соответствующую петицию в Кабмин, СНБО и СБУ.

Игорь Кондратюк подал электронную петицию о запрете концертов исполнителей из страны-агрессора. На сайте президента эта петиция собрала более 25 тысяч голосов, поэтому украинский гарант был обязан ее рассмотреть.

Президент отметил, что есть "черный список" Минкульта, которым запрещается концертная деятельность на территории Украины определенных российских звезд. Туда вносятся те артисты, которые создают угрозу национальной безопасности. Кроме того, пребывание в этом списке – одна из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.

Кроме того, украинским законодательством, а именно законом "О гастрольных мероприятиях в Украине" ограничивает выступления артистов из этого перечня, а закон "О телевидении и радиовещании" запрещает распространять программы с их участием.

В то же время Зеленский дал поручение премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Александру Данилову и главе СБУ Ивану Баканову. Они должны проанализировать предложения, высказанные в петиции, и изучить возможностьусиления ответственности за нарушение закона о гастролях российскими артистами.

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Что предлагал Кондратюк

  • В петиции он отметил, что работающие в сфере развлечений россияне являются представителями страны-агрессора. По его словам, своим молчанием они поддержали оккупацию Крыма и войну на Донбассе, поэтому тоже несут ответственность за агрессивные действия своей страны.
  • Шоумен также напомнил слова Зеленского до его избрания президентом о войне как "бизнесе на крови", применив эту формулировку в отношении сотрудничества с российскими артистами.

Российские гастролеры в Украине: последние концерты

Одним из первых скандалов стало выступление российского рэпера Басты, который посещал Крым. В сентябре 2020 года его убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину, поэтому он дал концерты в Крыму и Одессе. Несмотря на протесты и призывы активистов бойкотировать мероприятия, они все же имели аншлаг.

14 августа в ночном клубе Одессы выступила Светлана Лобода. Певица, которая известна своими гастролями в России, впервые за 7 лет дала сольный концерт в Украине.

Также впервые за 7 лет в Украине выступила скандальная Ани Лорак. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

Моргенштерн собирался выступить с несколькими концертами в разных городах Украины. Впрочем, СБУ внесла его в "черный список" и запретила въезд.

viber
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