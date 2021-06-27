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"Приперлись, бл*дь,*банутые": фанатка Басты грязно обругала его противников

27 июня 2021, 09:40
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Фанатка очень сильно материлась и говорила, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, поскольку "война все равно бы началась - и без него".

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Фанатка-матерщинница Басты (в центре) / скриншот из видео

Скандальный российский рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) в Киеве дал концерт, несмотря на большую акцию протеста под входом в киевский клуб Stereo Plaza, в котором проходил мероприятие. Причем фанаты исполнителя активно и с матерщиной переругивались с активистами.

На опубликованном видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".

"Идите на концерт, почему вы приперлись, бл*дь, Стоят они, плакаты достали, бл*дь, Е*анутые,– выпалила девушка", ‒ громко кричала она.

Протест состоялся на проспекте Лобановского ‒ прямо возле клуба Stereo Plaza. Активисты держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", они скандировали: "Поддерживаешь Басту – поддерживаешь войну" и "Позор!".

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Напомним, ранее еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу Басте о запрете въезда на территорию Украины в течение трех лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

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