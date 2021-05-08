"Мать заставила": украинцы высмеяли студентку, попавшую в скандал из-за Басты

Украинцы не приняли извинения Анастастии Константиновой / скриншот

Дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова, которая назвала украинцев "быдлом", защищая российского рэпера Басту, извинилась за свои слова. Однако это девушке не помогло. В Сети продолжают негодовать по поводу выходки столичной студентки.

Украинцы обратили внимание, что извинялась Анастасия на русском языке, а глаза постоянно отводила в сторону. Пользователи соцсетей подозревают, что девушка читает кем-то написанный текст. По мнению украинцев, извиниться ее заставили родители. Они уверены, что скорее всего девушка придерживается сепаратистских взглядов, потому что "такие разговоры в семье".

"Видимо, мать заставила "извиниться", так как испугалась за свою судейскую карьеру; место-то хлебное и пустовать долго не будет", - считает Марина Франковская.

"Надо было ремнем и по тем губам, чтобы не говорила, что не нужно! Засунь свои извинения в одно место, ты что думала теперь тебя простят???", - возмутилась еще одна пользовательница соцсети.

Что известно об Анастасии Константиновой

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия предположительно является дочерью судьи Печерского районного суда столицы Кристины Константиновой.

Как свидетельствует декларация судьи, семья девушки прописана в Северодонецке Луганской области.

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Согласно документу, в собственности судьи Константиновой есть квартира площадью 149 кв. м. Она приобрела ее в 2012 году, но сразу же переписала на свою мать Елену Андреевну Константинову.

Также известно, что Анастасия вместе с семьей проживает под Киевом, в населенном пункте Вита-Почтовая. Там у них дом площадью 260 кв. м с отдельной баней и беседкой. Задекларированная стоимость – 2,8 млн грн.

Судья Печерского суда Кристина Константинова / Фото pavlovskynews

Как сообщил активист Михаил Жернаков на странице в Facebook, Анастасия якобы является дочерью бывшего сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, а отчимом Насти до недавнего времени был судья Печерского районного суда Виктор Кицюк.

Сама Анастасия скорее всего тоже станет судьей. Девушка учится на третьем курсе юридического факультета.

Экс-лидер Правого Сектора в Одессе Сергей Стерненко на своем YouTube-канале сообщил, что, по его информации, Анастасия якобы является не только дочерью судьи, но и бывшего офицера СБУ Анатолия Тарасюка, который сейчас работает в ГБР и занимается расследованием дел Майдана.

К слову, в декларации Кристины Константиновой указана дочь Анастасия Анатольевна. Ее фамилия - Тарасюк.

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В чем суть скандала

Киевская студентка Анастасия записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю" - российскому рэперу Баста. Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.

"Кстати, пока не пошла на пляж, хотела высказаться насчет новостных событий, связанных с одним из моих любимых исполнителей, который приехал в Киев. И я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым – наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское . Угомонитесь, бл*дь. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл*дь, не значит. Он (Крым, – ред.) уже не наш. Смиритесь уже, бл*дь. Про*бали", – заявила девушка.

Позже Анастасия извинилась за свои слова. Мол, была не в курсе политических взглядов российского музыканта и очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.

Напомним:

В 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

4 мая стало известно, что Баста, ранее несколько раз посещавший оккупированный РФ Крым, приехал в Киев. Чем и спровоцировал большой скандал.

К слову, на 25 и 26 июня 2021 года концерты Басты запланированы в Киеве в зале Stereo Plaza.