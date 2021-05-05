Баста высказался в ответ на скандал в Киеве и "объявления охоты"

Репер Баста, чьи охранники атаковали украинца за выкрик про Крым, сделал публичное заявление.
Российский репер Баста вышел на связь со своими поклонниками после того, как в Сети распространилось видео с украинцем из ресторана.
Баста вышел в прямой эфир в Instagram, а потом опубликовал короткое видеообъявление на своей странице.
"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо. Будьте здоровы, крепко обнимаю", – сказал Баста.
Кроме того, рэпер провел прямой эфир, в котором пообщался с подписчиками и рассказал, что раньше он часто бывал в Киеве и навещал близких "без прецедентов".
Репер отреагировал на слухи о том, что Сергей Стернеко пообещал тысячу долларов за местоположение Басты.
"Я бы сам пришел, где можно сдаться за косарик", – ответил исполнитель.
По словам Басты, его концерт в Киеве все-таки состоится, и он "с удовольствием выступит", а весь список мероприятий есть на сайтах.
Напомним, на майских выходных в Киеве украинцы заметили российского репера Басту в ресторане и обратились к нему с выкриком: "Крым - это Украина!", после этого охрана репера грубо напала на киевлян.