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Баста высказался в ответ на скандал в Киеве и "объявления охоты"

5 мая 2021, 19:55

Репер Баста, чьи охранники атаковали украинца за выкрик про Крым, сделал публичное заявление.

Баста
Баста / Instagram

Российский репер Баста вышел на связь со своими поклонниками после того, как в Сети распространилось видео с украинцем из ресторана.

Баста вышел в прямой эфир в Instagram, а потом опубликовал короткое видеообъявление на своей странице.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо. Будьте здоровы, крепко обнимаю", – сказал Баста.

Кроме того, рэпер провел прямой эфир, в котором пообщался с подписчиками и рассказал, что раньше он часто бывал в Киеве и навещал близких "без прецедентов".

Репер отреагировал на слухи о том, что Сергей Стернеко пообещал тысячу долларов за местоположение Басты.

"Я бы сам пришел, где можно сдаться за косарик", – ответил исполнитель.

По словам Басты, его концерт в Киеве все-таки состоится, и он "с удовольствием выступит", а весь список мероприятий есть на сайтах.

Напомним, на майских выходных в Киеве украинцы заметили российского репера Басту в ресторане и обратились к нему с выкриком: "Крым - это Украина!", после этого охрана репера грубо напала на киевлян.

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