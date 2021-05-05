Охрана русского репера атаковала украинца в киевском ресторане

Баста прибыл в Киев после гастролей в Крыму / Instagram

Российский репер Баста, который выступал в Крыму после аннексии его Россией, прибыл в Киев, и его охрана оказалась замешана в инцидент с украинцами.

Охранники российского рэпера Басты напали на посетителя ресторана, который при виде репера выкрикнул фразу "Крым – это Украина". Другого мужчину, который записывал происходящее на видео, заставили удалить материалы.

На видео, которое все же просочилось в Сеть, видно, как киевлянин с включенной камерой на смартфоне пытается попасть внутрь ресторана с Бастой. Но после фразы "Крым-украинский, я сказал" охрана закрыла дверь. При этом на заднем плане видно, как сотрудники фотографируются с Бастой.

Украинская таможня уже подтвердила, что рэпера пропустили через границу без проблем.

"Запрета на вьезд в Украину у Басты нет", - цитирует источник телеграм-канал PavlovskyNews.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Деченко добавил, что запрет СБУ на пересечение артистом границы закончился еще в конце прошлого года. Сами же силовики могут действовать только в рамках своих полномочий.

Напомним, скандального рэпера, который ездил в Крым, заметили в киевском ресторане Мокко на майские праздники.

Как известно Баста кроме гастролей в Крыму принимал участие в выборе песни к открытию моста через Керченский пролив.