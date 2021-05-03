Скандального рэпера, который ездил в Крым, заметили в киевском ресторане

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил журналистам, что запрет на въезд в страну для Басты истек в 2020 году.
3 мая на странице Сергея Стерненко в Фейсбуке появился пост, что сейчас в Украине, в Киеве, находится российский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.
Стерненко был возмущен тем, что Басту все же пустили в страну, даже несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию. Однако отметим, что других подтверждений так ли это, пока нет.
Стоит заметить, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил журналистам, что запрет на въезд в страну для Басты истек в 2020 году.
- Напомним, что российскому рэперу Басте в 2017 году запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым. С 16 сентября 2020 года артиста исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, так как закончился срок запрета.
- В последнем своем интервью он отказался отвечать на вопросы о войне на Донбассе и чей Крым.
Автор: Екатерина Трохимчук