Скандального рэпера, который ездил в Крым, заметили в киевском ресторане

Баста приехал в Киев / Instagram

3 мая на странице Сергея Стерненко в Фейсбуке появился пост, что сейчас в Украине, в Киеве, находится российский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.

Стерненко был возмущен тем, что Басту все же пустили в страну, даже несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию. Однако отметим, что других подтверждений так ли это, пока нет.

Стоит заметить, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил журналистам, что запрет на въезд в страну для Басты истек в 2020 году.