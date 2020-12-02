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Посещавший Крым Баста выступит в Киеве

2 декабря 2020, 11:42

Российский рэпер Баста запланировал концерты в Украине на 2021 год.

Баста
Баста / Instagram

Российский рэпер Баста, чъе настоящее имя Василий Вакуленко, недавно в интервью Ксении Собчак объявил, что он украинец. А после этого в сети появилась информация о его концерте в столице Украины.

Информация о концерте появилась на странице Concert.ua в "фейсбуке". Продажа билетов уже началась.

"Баста в Киеве впервые за 4 года (25 и 26 июня 2021 Stereo Plaza). В Киев Баста привезет особую программу из лучших треков. Обязательно прозвучат "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре". Также надеемся услышать новые работы из альбома "Баста 40"", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на официальном сайте Басты информации о концерте нет.

Напомним, что российскому рэперу Басте в 2017 году запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым. С 16 сентября 2020 года артиста исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, так как закончился срок запрета.

В последнем своем интервью он отказался отвечать на вопросы о войне на Донбассе и чей Крым.

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