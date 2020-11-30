УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Баста объявил себя украинцем

30 ноября 2020, 18:38

Российский певец Баста, который получил статус "угрозы нацбезопасности Украины", заявил, что он украинец.

Баста
Баста / Instagram

Знаменитый артист Баста дал интервью для программы Ксении Собчак, которое вышло на ее ютубе.

Российский рэпер поднял тему захвата Россией украинских территорий, высказавшись относительно запрета на въезд в Украину. Полное видео интервью доступно на ютуб-канале Ксении Собчак.

"Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. Я наполовину украинец. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь",– рассказал Баста.

Репер Баста заявил, что для него вопрос "русского мира" - очень сложный вопрос, и он отказался высказать свое мнение по поводу Крыма и "ДНР" и "ЛНР".

Под "модными или немодными" высказываниями рэпер имеет в виду четкую гражданскую позицию относительно того, кому принадлежит аннексированный Россией Крым. Зато он сравнил ситуацию с аннексией Крыма и войной на Востоке Украины с "Нагорным Карабахом".

"Высказывания на эту тему разжигают то, что мне совсем не нравится между Украиной и Россией", – отметил Баста.

Войну на Донбассе артист считает "огромной трагедией для людей с обеих сторон". Тем не менее, продолжает высказывать унизительное россйиское "на Украине" даже во время интервью.

В 2017 году его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Причиной стало то, что музыкант незаконно приезжал в оккупированный Российской Федерацией Крым. Запрет сняли 16 сентября 2020 года из-за окончания срока ограничительных мер. Сам Баста рассказывает, что он подавал в суд и пытался судиться из-за внесения его в список запрещенных артистов.

Как ранее сообщал Главред, Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину.

новости России Баста новости Украины новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Баста объявил себя украинцем». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушелХолостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Названа официальная причина смерти Шона КоннериНазвана официальная причина смерти Шона Коннери Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос "Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
Следующий материал

Последние новости

18:43
Apple подала в суд на ФАС России после обвинений в монополизме
18:38
Баста объявил себя украинцем
18:34
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
18:33
В Бердянске подожгли 12-летнего мальчика ради видео для блога
18:31
У Зеленского отрицают согласование сроков локдауна Видео
Реклама
18:30
В Украине ударят морозы: синоптики дали прогноз на начало декабря Видео
18:01
В ЕС намерены ввести новые санкции против России и Китая
17:59
Amazon закрыли ремейк сериала Утопия
17:51
Самые важные вакцины в истории человечества: топ-5 Видео
17:46
В Беларуси Тихановскому продлили арест и выдвинули новое обвинение
17:41
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
17:35
Инди-жемчужина с 98% положительных обзоров покоряет игроков в Steam Видео
17:09
НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе из-за РФ
17:07
В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%
17:04
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
17:02
​В Украине вводят жесткий локдаун: Кабмин согласовал окончательную дату Видео
16:50
Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна Видео
16:47
Стало известно, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19 Видео
16:34
Как включить комментарии в Телеграм-канале: простая инструкция
16:28
Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно
Реклама
16:19
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
16:09
Украинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 году Видео
16:03
В Службе здоровья рассказали, хватит ли денег в бюджете-2021 на борьбу с COVID-19
15:49
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:45
Ксения Мишина кардинально сменила имидж - стала известна причина
15:37
Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря Видео
15:24
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
15:19
Добить режим Лукашенко: в Беларуси рассказали, чего ждут от Украины Видео
15:12
Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове Видео
15:08
Санду категорически высказалась о карабахском сценарии для Приднестровья Видео
14:52
Activision намекнула на скорый анонс новой игры в легендарной серии Крэш Бандикут
14:44
Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине Видео
14:37
Метастазы в кости: симптомы, типы и лечение Видео
14:36
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Видео
14:29
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
14:25
Иран раскрыл неожиданные подробности убийства руководителя ядерной программы Видео
14:11
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
13:53
Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода Видео
13:49
"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью Видео
13:45
Тренды в еде 2021: новые суперфуды и привычки Видео
Реклама
13:44
В Сети сообщили о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле
13:42
Полный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз Видео
13:20
Фобия: типы, симптомы и лечение Видео
13:13
Байден определился с пресс-секретарем Белого дома Видео
13:12
Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото
13:01
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
12:57
В Ереване назвали условие вывода войск РФ и признания независимости Карабаха Видео
12:53
Как получить 5 месяцев бесплатной подписки на Apple Music: простой способ
12:50
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
12:39
Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять