Баста объявил себя украинцем

Российский певец Баста, который получил статус "угрозы нацбезопасности Украины", заявил, что он украинец.
Знаменитый артист Баста дал интервью для программы Ксении Собчак, которое вышло на ее ютубе.
Российский рэпер поднял тему захвата Россией украинских территорий, высказавшись относительно запрета на въезд в Украину. Полное видео интервью доступно на ютуб-канале Ксении Собчак.
"Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. Я наполовину украинец. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь",– рассказал Баста.
Репер Баста заявил, что для него вопрос "русского мира" - очень сложный вопрос, и он отказался высказать свое мнение по поводу Крыма и "ДНР" и "ЛНР".
Под "модными или немодными" высказываниями рэпер имеет в виду четкую гражданскую позицию относительно того, кому принадлежит аннексированный Россией Крым. Зато он сравнил ситуацию с аннексией Крыма и войной на Востоке Украины с "Нагорным Карабахом".
"Высказывания на эту тему разжигают то, что мне совсем не нравится между Украиной и Россией", – отметил Баста.
Войну на Донбассе артист считает "огромной трагедией для людей с обеих сторон". Тем не менее, продолжает высказывать унизительное россйиское "на Украине" даже во время интервью.
В 2017 году его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Причиной стало то, что музыкант незаконно приезжал в оккупированный Российской Федерацией Крым. Запрет сняли 16 сентября 2020 года из-за окончания срока ограничительных мер. Сам Баста рассказывает, что он подавал в суд и пытался судиться из-за внесения его в список запрещенных артистов.
Как ранее сообщал Главред, Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину.