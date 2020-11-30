Баста объявил себя украинцем

Баста / Instagram

Знаменитый артист Баста дал интервью для программы Ксении Собчак, которое вышло на ее ютубе.

Российский рэпер поднял тему захвата Россией украинских территорий, высказавшись относительно запрета на въезд в Украину. Полное видео интервью доступно на ютуб-канале Ксении Собчак.

"Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. Я наполовину украинец. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь",– рассказал Баста.

Репер Баста заявил, что для него вопрос "русского мира" - очень сложный вопрос, и он отказался высказать свое мнение по поводу Крыма и "ДНР" и "ЛНР".

Под "модными или немодными" высказываниями рэпер имеет в виду четкую гражданскую позицию относительно того, кому принадлежит аннексированный Россией Крым. Зато он сравнил ситуацию с аннексией Крыма и войной на Востоке Украины с "Нагорным Карабахом".

"Высказывания на эту тему разжигают то, что мне совсем не нравится между Украиной и Россией", – отметил Баста.

Войну на Донбассе артист считает "огромной трагедией для людей с обеих сторон". Тем не менее, продолжает высказывать унизительное россйиское "на Украине" даже во время интервью.

В 2017 году его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Причиной стало то, что музыкант незаконно приезжал в оккупированный Российской Федерацией Крым. Запрет сняли 16 сентября 2020 года из-за окончания срока ограничительных мер. Сам Баста рассказывает, что он подавал в суд и пытался судиться из-за внесения его в список запрещенных артистов.

Как ранее сообщал Главред, Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину.