Гребенщикову запретили въезд в Украину

Кирилл Гребенщиков / instagram.com/kirill.grebenshchikov

В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.

Ему закрыли въезд в Украину на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время паспортного контроля через аэропорт Борисполь оказалось, что он не раз нарушал законы Украины.

Пограничники установили, что ранее актер незаконно ездил на съемки в Крым. Гребенщиков отрицал посещение оккупированного полуострова, но и не смог объяснить свои гастроли в Крыму в 2019 году.

В связи с этим актеру закрыли въезд в Украину на три года. Когда правоохранитель зачитывал сроки апелляции, актер перебил: "Я хочу получить багаж и улететь в Москву". Россиянина отправили обратным рейсом в Беларусь.

Кирилл Гребенщиков неоднократно посещал Крым. По данным сайта "Миротворец", в 2019 году актер приезжал туда на съемки российского фильма "Закрытый сезон".

Кроме этого, в 2017 году Кирилл Гребенщиков снимался в лентах "Анна Каренина" и "Сезон любви". Съемочную площадку развернули на незаконно аннексированном полуострове.