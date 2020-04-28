Закрытый сезон - дата выхода, актеры и как смотреть

Закрытый сезон - дата выхода и как смотреть онлайн / more.tv

Российский сериал Закрытый сезон выходит онлайн 28 апреля. Смотреть его можно будет на онлайн платформах more.tv и Wink. Что показали в сериале Закрытый сезон, кто в ролях, как проходили съемки и какой график выхода серий - рассказываем в нашем материале.

Главрной особенностью сериала Закрытытй сезон является то, что съемки стартовали еще до того, как начался всемирный карантин из-за коронавируса в мире. Сценарист проекта, Алена Званцова (Оттепель, Частица вселенной), создала свой сценарий еще до осени 2019, когда был обнаружен коронавирус в Китае.

Сериале перекликается с некоторыми уже существующими проектами - только по издержкам жанра. К тому же, из-за того, что это сериал а не фильм, события в нем разворачиваются неспешно.

Закрытый сезон 2020 - сюжет

По сюжету в приморский городок, где власть поделили шеф полиции и главный мелкий криминалитет приходит беда - какая-то хворь, которая убивает. Из "Центра" отправляют эпидемиолога Евгения, который должен во всем разобраться. Но тут в первых сериях начинают нагнетать человеческие факторы - накануне "сезона" Евгений объявляет, что болезнь может

Закрытый сезон - актеры и роли / more.tv

передаваться через продукты, и чуть не становится жертвой Глеба, который крышует рынок. С другой стороны выясняется, что Катя - старая знакомка Глеба, которая предпочла уехать "в глубинку" в качестве разрыва отношений.

Когда же карантин кое-как таки вводят, оказывается, что рядом есть некий санаторий, в котором кто-то проводил подозрительные эксперименты. Люди уже готовы нарушать карантин и вступать в конфликт с людьми Сергея, чтобы разобраться с тем, что происходило в санаторие.

Закрытый сезон 2020 - актеры и роли

Дарья Урсуляк - Катя;

Кирилл Гребенщиков - Евгений Левин;

Нелли Уварова

Петр Баранчеев - Глеб Валентинович;

Максим Битюков - Сергей Воронец;

Марина Доможирова

Юлия Яблонская

Зураб Миминошвили

Сергей Козик

Артем Осипов

Артем Мельничук

Елена Оболенская

Съемками занималась Марс Медиа Энтертейнмент и Россия 1. Всего в сериале 8 серий, которые можно будет смотреть онлайн.

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Основные съемки Закрытого сезона прошли в крымском поселке Курортное в 2019 году.

Напомним, Россия в 2014 году незаконно захватила и аннексировала украинский Крым после проведения нелегитимного референдума. Аннексию Крыма не признают в мире, и против России введены экономические санкции за захват Крыма. В Украине подобные съемки попадают под санкции за незаконное пересечение государственной границы и съемки или другая творческая деятельность на территории аннексированого Крыма.