"Крым - не наш": киевская студентка из-за Басты грубо оскорбила украинцев

Киевская студентка из-за Басты назвала украинцев быдлом / Скриншот из видео

Киевская студентка Анастасия в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014-м и недавнем скандальном приезде в Киев российского рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко). Девушка выложила на свою страницу в Instagram короткий видеоролик, в котором обильно и много ругалась.

"Кстати, пока не пошла на пляж, хотела высказаться насчет новостных событий, связанных с одним из моих любимых исполнителей, который приехал в Киев. И я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым – наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское . Угомонитесь, бл*дь. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл*дь, не значит. Он (Крым – Главред) уже не наш. Смиритесь уже, бл*дь. Про*бали", – сказала Анастасия.

Кроме того, Анастасия считает, что в Украине нет качественной музыки, а заграничные артисты якобы не хотят гастролировать в стране

"Кого нам слушать? Наше украинское дер*мо слушать? Я не вывожу, у меня уши вянут от этого дер*ма. Alyona Alyona эту слушать? Кого слушать? У нас единицы. Дикари просто, нету слов", – подытожила она.

Есть информация, что девушка учится в КНУ имени Тараса Шевченко на заочном отделении юридического факультета.

Как сообщает активист Михаил Жернаков в Facebook, девушка на видео – Анастасия, дочь судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой.

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