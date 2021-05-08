УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дочь судьи, назвавшая украинцев "быдлом", записала новое видеообращение

8 мая 2021, 09:06
Прослушать новость
Остановить

Анастасия Константинова извинилась за свои слова в поддержку российского рэпера Басты. Свои слова про аннексию Крыма девушка назвала ошибочными.

Анастасия Константинова
Анастасия Константинова извинилась перед украинцами/ скриншот

Дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова, которая на днях заявила, что "Крым уже не наш" и заступилась за "своего любимого исполнителя" - российского рэпера Басту, извинилась за свои слова.

Соответствующее видео появилось в Instagram Анастасии. Девушка заявила, что была не в курсе политических взглядов российского музыканта и она очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.

"Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценительницей его творчества, но никоим образом не была осведомлена о его политических взглядах. Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", - сказала Анастасия.

Девушка отметила, что члены ее семьи - "юристы, которые уважают закон и Конституцию Украины". Также дочь судьи заявила, что она готова понести ответственность за сказанное.

"Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", - резюмировала Константинова.

Что предшествовало

  • В 2017 году Басте (настоящее имя - Василий Вакуленко) запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.
  • 31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.
  • 4 мая стало известно, что Баста приехал в Киев. Чем и спровоцировал большой скандал.
  • На 25 и 26 июня 2021 года концерты Басты запланированы в Киеве в зале Stereo Plaza.
  • Киевская студентка Анастасия Константинова записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю". Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

скандал аннексия Крыма Баста новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Дочь судьи, назвавшая украинцев «быдлом», записала новое видеообращение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала самый опасный орех для организмаВрач назвала самый опасный орех для организма Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секретыЧто пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты Дима Комаров впервые раскрыл закулисные подробности нового проектаДима Комаров впервые раскрыл закулисные подробности нового проекта Кремль подложил под Украину мину замедленного действияКремль подложил под Украину мину замедленного действия Российский вертолет вторгся в Украину: Дейнеко объяснил, почему его не сбилиРоссийский вертолет вторгся в Украину: Дейнеко объяснил, почему его не сбили

Последние новости

12:31
В США сделали заявление о новой сделке с Россией по ядерному оружию
12:05
"Мать заставила": украинцы высмеяли студентку, попавшую в скандал из-за Басты Видео
12:05
Летальное оружие для Украины: Кравчук сообщил, кто протянул Киеву руку помощи Видео
11:42
Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Видео
11:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра и послезавтра: подлая ловушка и встряски Видео
Реклама
11:10
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
10:54
Жара, дожди и бури: синоптик по дням расписал погоду летом в Украине Видео
10:50
Гороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное время Видео
10:24
"Нацизм – зло": Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения Видео
10:03
Разводитесь! Как изменилось отношение украинцев к браку мнение
10:02
Штормовое предупреждение в Киеве: столицу накроет сильный ветер, придут заморозки Видео
09:54
В Белом доме показали кулак России и пригрозили новыми санкциями Видео
09:41
В Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмерти Видео
09:06
Дочь судьи, назвавшая украинцев "быдлом", записала новое видеообращение Видео
08:49
Украина получила выговор от США мнение
08:16
Перед выходными в Украине выявили еще почти 9 тыс. больных COVID-19 Видео
08:08
Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет Видео
07:50
Красная горка 2021: приметы на погоду, замужество и богатство Видео
07:30
Вашингтон готов подставить плечо Киеву в сфере безопасности - Госдеп Видео
07:15
Дочь Тины Канделаки засветила грудь в откровенной фотосессии
Реклама
06:54
В России из-за Украины может разразиться катастрофа мнение
06:33
Обрушить режим Путина: в Сеть слили документы МИД РФ Видео
06:02
Ночь аль-Кадр 2021: традиции и что делать
05:33
Волонтер рассказал, что делать с жителями ОРДЛО с паспортами РФ
05:05
Ученые нашли способ выявлять тяжелую форму COVID-19 в первый день госпитализации Видео
04:30
Визит Блинкена в Украину: эксперт объяснил сигнал Вашингтона Путину Видео
03:50
Дипломат рассказал, почему России грозит потеря СП-2 из-за Украины Видео
03:11
Эксперт раскрыл планы России по поиску воды для Крыма в Азовском море Видео
02:18
Украинская чемпионка мира с дзюдо похвасталась идеальным телом на интимном фото
00:55
8 мая 2021 - праздник памяти и примирения и День Марка: приметы Видео
00:19
Какая связь между группами крови и болезнями - ответ ученых Видео
07 мая, пятница
23:57
Кравчук послал к "чертовой матери" некоторых украинских политиков Видео
23:14
Адмирал НАТО признался, как Путин может напасть на Украину Видео
22:46
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
22:30
Пожар на паркинге в столичном ТРЦ: первые подобности спасателей Видео
22:19
Степанов предупредил об опасности: Украину атакует индийский штамм COVID-19 Видео
21:53
В Харькове "слуга народа" избил бизнесмена Видео
21:36
Кому светит COVID-сертификат: в Минздраве назвали главное условие Видео
21:03
Что за праздник Красная горка 2021: дата, традиции и приметы Видео
20:55
Авторы Back 4 Blood рассказали о системе карт в шутере и "ИИ-режиссёре" Видео
Реклама
20:52
Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси Видео
20:43
Лукашенко отметился странным поздравлением Украине с Днем победы Видео
20:17
Microsoft отказалась от выпуска "облегчённой" Windows 10X ‒ СМИ Видео
20:09
Умер отец украинской певицы Славы Каминской
20:01
Россия совершила дерзкую провокацию в воздушном пространстве Эстонии Видео
20:00
Байден анонсировал встречу с Путиным и упомянул Украину Видео
19:40
Отмена паники: в WhatsApp передумали отключать аккаунты пользователей
19:39
Зеленский нарвался на иск лишенного гражданства топ-контрабандиста Видео
19:18
ВОЗ приняла важное решение по китайской вакцине Sinopharm
18:44
Ученые обнародовали печальную статистику смертей от СOVID-19 в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять