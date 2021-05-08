Дочь судьи, назвавшая украинцев "быдлом", записала новое видеообращение

Анастасия Константинова извинилась перед украинцами/ скриншот

Дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова, которая на днях заявила, что "Крым уже не наш" и заступилась за "своего любимого исполнителя" - российского рэпера Басту, извинилась за свои слова.

Соответствующее видео появилось в Instagram Анастасии. Девушка заявила, что была не в курсе политических взглядов российского музыканта и она очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.

"Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценительницей его творчества, но никоим образом не была осведомлена о его политических взглядах. Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", - сказала Анастасия.

Девушка отметила, что члены ее семьи - "юристы, которые уважают закон и Конституцию Украины". Также дочь судьи заявила, что она готова понести ответственность за сказанное.

"Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", - резюмировала Константинова.

Что предшествовало

В 2017 году Басте (настоящее имя - Василий Вакуленко) запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

4 мая стало известно, что Баста приехал в Киев. Чем и спровоцировал большой скандал.

На 25 и 26 июня 2021 года концерты Басты запланированы в Киеве в зале Stereo Plaza.

Киевская студентка Анастасия Константинова записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю". Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.