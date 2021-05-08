Дочь судьи, назвавшая украинцев "быдлом", записала новое видеообращение

Анастасия Константинова извинилась за свои слова в поддержку российского рэпера Басты. Свои слова про аннексию Крыма девушка назвала ошибочными.
Дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова, которая на днях заявила, что "Крым уже не наш" и заступилась за "своего любимого исполнителя" - российского рэпера Басту, извинилась за свои слова.
Соответствующее видео появилось в Instagram Анастасии. Девушка заявила, что была не в курсе политических взглядов российского музыканта и она очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.
"Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценительницей его творчества, но никоим образом не была осведомлена о его политических взглядах. Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", - сказала Анастасия.
Девушка отметила, что члены ее семьи - "юристы, которые уважают закон и Конституцию Украины". Также дочь судьи заявила, что она готова понести ответственность за сказанное.
"Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", - резюмировала Константинова.
Что предшествовало
- В 2017 году Басте (настоящее имя - Василий Вакуленко) запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.
- 31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.
- 4 мая стало известно, что Баста приехал в Киев. Чем и спровоцировал большой скандал.
- На 25 и 26 июня 2021 года концерты Басты запланированы в Киеве в зале Stereo Plaza.
- Киевская студентка Анастасия Константинова записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю". Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.