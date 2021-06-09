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В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине

9 июня 2021, 13:16

По словам министра культуры Александра Ткаченко, ведомство руководствуется собственными нормативными документами и запрещает въезд людям на территорию Украины.

Баста
Баста / Instagram

Скандального российского рэпера и кумира тамошней молодежи Моргенштерна в Украину не пропустят, а вот концерт его старшего коллеги по сцене Басты (в Киеве в июне нынешнего года скорее всего, пройдет по плану. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, сообщает 24 канал

Как говорит министр, концерт, вероятнее всего, состоится, поскольку истекли сроки запрета. По словам, Ткаченко в прошлый раз, по представлению Службы безопасности Украины, Минкульт внес исполнителя в список деятелей, которые создают угрозу нацбезопасности.

На вопрос, ждет ли министерство и на этот раз СБУ, чтобы концерт Басты запретили, Ткаченко ответил, что ведомство руководствуется собственными нормативными документами, согласно которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам, на территорию Украины.

"СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек и Баста может сюда заехать ", – объяснил он.

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Напомним, ранее Моргенштерн в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов в 2020 году.

Позже стало известно, что рэп-исполнитель собрался с концертами летом 2021 года сразу в три украинских города - Киев, Харьков, Запорожье.

Тем не менее, позже Министерство культуры внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Баста новости Украины Моргенштерн
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