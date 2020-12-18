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Скандальный Моргенштерн едет в Украину с концертами

18 декабря 2020, 14:47

Российский рэпер Моргенштерн выступит в Киеве во Дворце спорта с билетами стоимостью в тысячи гривен.

Моргенштерн
Моргенштерн / Instagram

Рэпер Моргенштерн, который в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов, собрался с концертами сразу в три города.

Судя по тому, как появились билеты, Моргенштерн даст концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

При этом в Киеве это будет Дворец Спорта, стоимость билетов составит 490 - 4490 грн,

В Харькове - от 400 до 1700 грн. В Запорожье - 350-1000 грн.

Песня Моргенштерна Cadillac попала в топ Sportify в Украине, и она же, вместе с El Problema попала в топ-10 самых просматриваемых в Украине за 2020 год на Yuotube.

Напомним, что на последнем концерте В Украине Моргенштерн неудачно пошутил по поводу траура из-за погибших в пожаре в колледже в Одессе.

После этого он неудачно решил объявить себя вне политики, и заявил о любви между Россией и Украиной.

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