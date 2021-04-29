Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список

Моргенштерн / Instagram

Скандально известного россиянина-рэпера Моргенштерна (настоящее имя ‒ Алишер Валеев), Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Валеев Алишер Тагирович значится в версии списка от 24 апреля 2021 года под номером 25.

Концерты россиянина в Украине ранее афишировал сервис по продаже билетов Kontramarka. Сообщалось, что Моргенштерн даст несколько концертов в Киеве, Харькове и Запорожье в начале июня.

Валеев пополнил список из 181 человек, в котором, в частности Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и так далее.

Согласно законодательству, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Напомним, ранее сообщалось: