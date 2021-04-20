УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Моргенштерн "проштрафился" в Украине и боится приезжать

20 апреля 2021, 21:15

Рэпер сказал, что в нашей стране стартуют "прикольные штуки".

Рэпер из РФ утверждает, что боится ехать в Украину с концертами
Моргенштерн утверждает, что боится ехать в Украину с концертами / instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев), которому суд запретил петь песню музыканта и тамады Олега Лихачева о президенте РФ "Владимир Путин – молодец", высказался об Украине.

Исполнитель, который должен был дать концерты на украинской территории, в Instagram разместил видео, в котором сказал, что ему страшно ехать.

По его словам, в Украине начинаются "прикольные штуки", концерты снова будут переноситься. Скорее всего, он имел ввиду ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Артист добавил, что ему страшно ехать в нашу страну после истории, которая произошла в Одессе.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные... И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал рэпер.

Напомним, в начале декабря 2019 года Моргенштерн выступил в одном из клубов Одессы и нецензурно высказался о трауре, который был введен после пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек, а более 30 – пострадали.

Певец сначала спросил, для кого введен траур, и зачем он, а потом сам ответил на свои вопросы: "Для тех, кто умер? Им пох*й, они умерли".

Ранее стало известно, что в Украине концерты Моргенштерна были запланированы в июне 2021 года в Запорожье и в Харькове. Также на 3 июня в киевском Дворце спорта был запланирован первый сольный концерт артиста.

  • Справка. В марте в Украине ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Позже в Минздраве сообщили, что в стране началась третья волна заболеваемости. Из-за COVID-19 в нашей стране с 12 марта 2020 года действует карантин.
  • В населенных пунктах, в которых сложная ситуация, запрещены массовые мероприятия, не работают развлекательные заведения и ограничена работа транспорта.
Владимир Путин Моргенштерн
Сейчас вы просматриваете новость «Моргенштерн "проштрафился" в Украине и боится приезжать». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Последние новости

10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
Реклама
09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
Реклама
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
Реклама
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять