Моргенштерн "проштрафился" в Украине и боится приезжать

Моргенштерн утверждает, что боится ехать в Украину с концертами / instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев), которому суд запретил петь песню музыканта и тамады Олега Лихачева о президенте РФ "Владимир Путин – молодец", высказался об Украине.

Исполнитель, который должен был дать концерты на украинской территории, в Instagram разместил видео, в котором сказал, что ему страшно ехать.

По его словам, в Украине начинаются "прикольные штуки", концерты снова будут переноситься. Скорее всего, он имел ввиду ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Артист добавил, что ему страшно ехать в нашу страну после истории, которая произошла в Одессе.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные... И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал рэпер.

Напомним, в начале декабря 2019 года Моргенштерн выступил в одном из клубов Одессы и нецензурно высказался о трауре, который был введен после пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек, а более 30 – пострадали.

Певец сначала спросил, для кого введен траур, и зачем он, а потом сам ответил на свои вопросы: "Для тех, кто умер? Им пох*й, они умерли".

Ранее стало известно, что в Украине концерты Моргенштерна были запланированы в июне 2021 года в Запорожье и в Харькове. Также на 3 июня в киевском Дворце спорта был запланирован первый сольный концерт артиста.