В РФ Моргенштерну запретили исполнять песню "Владимир Путин - молодец"

Алишер Моргенштерн / Instagram

В российской глубинке, городе Уфа, Кировский райсуд запретил рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну исполнять композицию "Владимир Путин - молодец", авторства казанского музыканта и тамады Олега Лихачева. Об этом стало известно из видеозаписи заседания суда в Instagram.

Суд частично удовлетворил исковое заявление о защите авторских прав, которое Лихачев подал против Моргенштерна. Судьи признали, что рэпер незаконно использовал песню и обязал его выплатить Лихачеву 300 тысяч рублей в качестве компенсации. При этом суд отклонил требование Лихачева, который добивался от Моргенштерна публичных извинений.

Скандал поднялся, когда Лихачев в одном из роликов в сервисе микроблогов TikTok обнаружил соединенными строки из его песни про Владимира Путина с треком Новый мерин Моргенштерна. В этом ролике, говорил тамада, открывали рты около десяти популярных блогеров и певцов, в числе которых были певец Егор Крид, сам Моргенштерн и блогер Даниил Милохин. В итоге Лихачев подал в суд на Моргенштерна, Крида, телеведущего Владимира Соловьева и Первый канал. О судебных решениях по другим искам пока ничего не известно.

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