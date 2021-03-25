В РФ Моргенштерну запретили исполнять песню "Владимир Путин - молодец"

Суд также обязал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерну уплатить крупную сумму денег автору композиции - музыканту и тамаде из Казани Олегу Лихачеву.
В российской глубинке, городе Уфа, Кировский райсуд запретил рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну исполнять композицию "Владимир Путин - молодец", авторства казанского музыканта и тамады Олега Лихачева. Об этом стало известно из видеозаписи заседания суда в Instagram.
Суд частично удовлетворил исковое заявление о защите авторских прав, которое Лихачев подал против Моргенштерна. Судьи признали, что рэпер незаконно использовал песню и обязал его выплатить Лихачеву 300 тысяч рублей в качестве компенсации. При этом суд отклонил требование Лихачева, который добивался от Моргенштерна публичных извинений.
Скандал поднялся, когда Лихачев в одном из роликов в сервисе микроблогов TikTok обнаружил соединенными строки из его песни про Владимира Путина с треком Новый мерин Моргенштерна. В этом ролике, говорил тамада, открывали рты около десяти популярных блогеров и певцов, в числе которых были певец Егор Крид, сам Моргенштерн и блогер Даниил Милохин. В итоге Лихачев подал в суд на Моргенштерна, Крида, телеведущего Владимира Соловьева и Первый канал. О судебных решениях по другим искам пока ничего не известно.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Моргенштерн в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов в 2020 году.
- Позже стало известно, что рэп-исполнитель собрался с концертами летом 2021 года сразу в три украинских города - Киев, Харьков, Запорожье.
- При этом в Киеве Моргенштерн собирается выступить во Дворце Спорта (стоимость билетов составит 490-4490 гривен), в Харькове - от 400 до 1700 гривен, в Запорожье - 350-1000 гривен.