В "черный список" Минкульта добавили автора хитов для Кароль и Лорак

Брендон Стоун / УНИАН

Известный музыкальный продюсер грузинского происхождения Брэндон Стоун (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак), был внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта.

Решение о добавлении Стоуна-Шпетишвили в "черный список" было принято в понедельник, 12 апреля, по представлению Службы безопасности Украины. На сайте Минкульта не указаны причины, по которым продюсер попал в "черный список". На данный момент в нем уже 180 человек.

Стоит отметить, что Шпетишвили написал для Тины Кароль шлягеры Нарисую тебе, Подруга, Время как вода. Также он как продюсер написал и сделал песню для Ани Лорак ( "Не дели любовь").

Кроме того, Стоун активно сочинял для российских певиц ‒ Ирины Дубцовой, Сати Казановой и Лады Дэнс и многих других.

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Напомним, ранее сообщалось: