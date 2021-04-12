В "черный список" Минкульта добавили автора хитов для Кароль и Лорак

На сайте Минкульта не указаны причины, по которым продюсер и автор песен Брендон Стоун (Бесарион Шпетишвили) оказался в "черном списке" ведомства.
Известный музыкальный продюсер грузинского происхождения Брэндон Стоун (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак), был внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта.
Решение о добавлении Стоуна-Шпетишвили в "черный список" было принято в понедельник, 12 апреля, по представлению Службы безопасности Украины. На сайте Минкульта не указаны причины, по которым продюсер попал в "черный список". На данный момент в нем уже 180 человек.
Стоит отметить, что Шпетишвили написал для Тины Кароль шлягеры Нарисую тебе, Подруга, Время как вода. Также он как продюсер написал и сделал песню для Ани Лорак ( "Не дели любовь").
Кроме того, Стоун активно сочинял для российских певиц ‒ Ирины Дубцовой, Сати Казановой и Лады Дэнс и многих других.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.
- Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток / певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.
- С 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, актер Роман Курцын и актриса Евгения Лапова.