Алену Апину Минкульт добавил в черный список

Алена Апина / Экспресс газета

Руководство украинского Министерства культуры и информационной политики внесло в список лиц, который угрожают национальной безопасности, российских артисток / певиц Алену Апину и Юлию Глебову.

"Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список", ‒ заявили чиновники

Читайте такжеВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта

Напомним, ранее сообщалось: