Алену Апину Минкульт добавил в черный список

Плохая новость для всех фанатов хитов "Бухгалтер, милый мой бухгалтер" и "Электричка"
Руководство украинского Министерства культуры и информационной политики внесло в список лиц, который угрожают национальной безопасности, российских артисток / певиц Алену Апину и Юлию Глебову.
"Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список", ‒ заявили чиновники
Читайте такжеВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта
Напомним, ранее сообщалось:
- Министерство культуры и информационной политики добавило российского актера, режиссера и продюсера Алексея Гуськова в "черный" список.
- Актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал агрессивную политику Владимира Путина.
Автор: Дмитрий Видоменко