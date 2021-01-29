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Экс-солист Чай вдвоем попал в черный список Минкульта Украины

29 января 2021, 16:54

Министерство культуры обновило перечень лиц, которые представляют угрозу Национальной безопасности Украины.

Минкульт
Минкульт / УНИАН

Сразу пять российских артистов попали в "черный список" Министерства культуры Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства по требованию СБУ, две певицы, солист группы Чай вдвоем, телеведущий и актер признаны угрозой национальной безопасности.

Министерство культуры приняло решение основываясь на поданных 18 января документах от правоохранителей.

В "черный список" вошли:

  • российская и советская певица Ольга Кормухина;
  • певица украинского происхождения Ольга Засульская (псевдоним - Лоя),
  • заслуженный артист РФ Игорь Саруханов,
  • бывший участник группы Чай вдвоем Денис Клявер,
  • российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.

Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты.

Напомним, указанные артисты незаконно пересекали границу Украины, посещали Крым или оккупированную часть Донбасса с выступлениями.

Как ранее сообщал Главред, Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву ЕС из-за Крыма.

аннексия Крыма война на Донбассе Министерство культуры новости шоу бизнеса
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