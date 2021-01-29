Экс-солист Чай вдвоем попал в черный список Минкульта Украины

Минкульт / УНИАН

Сразу пять российских артистов попали в "черный список" Министерства культуры Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства по требованию СБУ, две певицы, солист группы Чай вдвоем, телеведущий и актер признаны угрозой национальной безопасности.

Министерство культуры приняло решение основываясь на поданных 18 января документах от правоохранителей.

В "черный список" вошли:

российская и советская певица Ольга Кормухина;

певица украинского происхождения Ольга Засульская (псевдоним - Лоя),

заслуженный артист РФ Игорь Саруханов,

бывший участник группы Чай вдвоем Денис Клявер,

российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.

Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты.

Напомним, указанные артисты незаконно пересекали границу Украины, посещали Крым или оккупированную часть Донбасса с выступлениями.

Как ранее сообщал Главред, Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву ЕС из-за Крыма.