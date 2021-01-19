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Оправдывал захват Крыма РФ: Киркорову запретили въезд в страну ЕС

19 января 2021, 18:59

Филипп Киркроров попал под санкции из-за нарушения законов Украины и Литвы, после чего на 5 лет стал персоной нон-грата в Литве.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / YouTube

Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет из-за угрозы национальной безопасности Украины и Литвы.

Как сообщает МВД Литвы, департамент миграции по просьбе МИД внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявила глава МВД Агне Билотайте.Читайте такжеОля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым

Глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина Болгарии и России Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Исполнитель обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины. "Таким образом [он] незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму кроме всего прочего "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении черного списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

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