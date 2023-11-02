Выйти из тупика и перейти к маневренной войне: в ОП назвали главные условия

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, слова Залужного о "тупике" означают, что на сегодня война перешла в позиционную, стационарную фазу.
"Как только мы получим необходимые инструменты, мы можем на том или ином направлении перевести позиционку в маневренную войну и увеличить объем наших инициатив", – пояснил представитель ОП.
Он говорит, что не менее важно эффективное управление войсками – речь идет о быстром принятии решений на местах, что предполагает большую самостоятельность сержантского состава.
"Я думаю, что просто к такой масштабной, в количественном понимании этого слова, войне никто не готовился. Ни одна промышленность ни одной страны не готовилась", – отметил собеседник.
Что нужно для перехода к маневренной войне
Для этого, как убежден Подоляк, необходимо выполнить три главных шага:
- разорвать логистику обеспечения врага с помощью дальнобойных ракет и дронов;
- уничтожить систему радиоэлектронной борьбы противника;
- усилить присутствие ВСУ в воздухе.
О чем говорил Залужный
Ранее Залужный заявил о том, что Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. "Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.
Залужный также назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ. Главком ВСУ признал, что его план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.
Кроме того, Залужный подчеркнул, что обещанные Западом F-16 будут менее эффективными. Многие системы были наиболее актуальны для Украины еще в прошлом году, подчеркнул главком ВСУ.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ выбивают артиллерию войск РФ: враг понес крупнейшие за всю войну потери. Артиллерия – одна из самых сильных компонент оккупантов России на поле боя, пехота у вражеских войск непрофессиональная, сказал Александр Бородин.
Напомним, в СНБО ответили на скандальную статью Time о войне и потерях ВСУ. Сведения о потерях Украины в войне, опубликованные в журнале Time журналистом Саймоном Шустером, не соответствуют действительности.
Ранее эксперт Валерий Клочок заявил о том, что срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая. Горячая фаза может прекратиться к Новому году. Но есть еще 2-й вариант событий – остановка войны и передача оккупированных территорий Украине на протяжении лет.
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